https://uz.sputniknews.ru/20220702/shavkat-mirziyoev-vystupil-s-zayavleniem-po-situatsii-v-karakalpakstane-25854402.html

Шавкат Мирзиёев выступил с заявлением по ситуации в Каракалпакстане

Шавкат Мирзиёев выступил с заявлением по ситуации в Каракалпакстане

Он считает необходимым оставить правовой статус Республики Каракалпакстан без изменений.

2022-07-02T21:47+0500

2022-07-02T21:47+0500

2022-07-02T21:49+0500

политика

шавкат мирзиёев

каракалпакстан

конституция

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев встретился с депутатами Жокаргы Кенеса, представителями старшего поколения и активом Каракалпакстана. Также глава государства выступил с заявлением к народу Узбекистана, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов."Как известно, в эти дни в нашей стране идет важный политический процесс - общественное обсуждение изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан. Безусловно, наши конституционные реформы являются вопросом огромной важности для настоящей и будущей жизни нашей страны. Следует отметить, что опубликованный проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан" будет вынесен на общественное обсуждение. После этого он будет дорабатываться Законодательной палатой на основе мнений и замечаний, высказанных гражданами", - напомнил президент.Принимая во внимание уникальные этнокультурные особенности и особый правовой статус Республики Каракалпакстан, необходимо оставить проект норм о правовом статусе Республики Каракалпакстан без изменений, заявил Мирзиёев.Иными словами, статьи 70, 71, 72 Конституции, 74, 75 статьи предлагается оставить без изменений."Прошу Законодательную палату Олий Мажлиса рассмотреть этот вопрос в кратчайшие сроки", - сказал глава Узбекистана.Долг всех жителей страны - сохранить единство, атмосферу мира и стабильности, подчеркнул Шавкат Мирзиёев."Это главная цель наших конституционных реформ, - сказал он, добавив: Мы обязательно вместе построим Новый Узбекистан и Новый Каракалпакстан. Все наши реформы и обсуждения в этой сфере, без сомнения, должны осуществляться на основе демократии и правовых критериев".При этом будут приняты строгие меры в рамках закона в отношении любых лиц, пытающихся нарушить мир и спокойствие и общественную безопасность, отметил лидер Узбекистана."Призываю всех наших соотечественников проявить солидарность и солидарность, действовать разумно, не потакать разным злонамеренным призывам и действиям", - подытожил президент.

каракалпакстан

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шавкат мирзиёев, каракалпакстан, конституция