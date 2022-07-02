https://uz.sputniknews.ru/20220702/uzgidromet-po-vsey-strane-jarko-i-bez-osadkov-25838794.html

Узгидромет: по всей стране жарко и без осадков

Узгидромет: по всей стране жарко и без осадков

В горных районых возможно прохождение селевых паводков.

2022-07-02T11:21+0500

2022-07-02T11:21+0500

2022-07-02T12:06+0500

общество

узбекистан

жара

горы

паводки

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане сегодня сохраняется сухая и жаркая погода. Однако возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха прогреется до 35-40 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.Воздух в южных районах прогреется до 43-45 градусов. В столице солнечно и без осадков. Температура в Ташкенте в субботу достигнет 38-40 градусов. Местами возможен ветер 5-10 м/с.По горным и предгорным районам небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Возможно усиление ветра до 17-22 м/с. Температура 30-35 градусов.Узгидромет также предупреждает, что по предгорной и горной территории Ферганской области возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых потоков и паводков с территории Кыргызстана.Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей просят соблюдать меры предосторожности.

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2022

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узбекистан, жара, горы, паводки