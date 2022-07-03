https://uz.sputniknews.ru/20220703/covid-19-za-sutki-zaboleli-95-chelovek-25861750.html

COVID-19: за сутки заболели 95 человек

COVID-19: за сутки заболели 95 человек

В субботу в стране выявлено свыше 90 инфицированных.

2022-07-03T17:32+0500

2022-07-03T17:32+0500

2022-07-03T17:32+0500

общество

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 040. В течение прошедших суток зафиксированы 95 (накануне – 89) новых случаев, сообщает Минздрав Узбекистана.Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (25), Наманганской (8) и Самаркандской (7) областях.По данным Минздрава, за день выздоровели 48 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии — 238 191).На лечении находятся 1 212 больных COVID-19.Читайте также:Отменен рейс пассажирского поезда "Нукус — Бейнеу"

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коронавирус covid-19