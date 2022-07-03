https://uz.sputniknews.ru/20220703/covid-19-za-sutki-zaboleli-95-chelovek-25861750.html
COVID-19: за сутки заболели 95 человек
COVID-19: за сутки заболели 95 человек
В субботу в стране выявлено свыше 90 инфицированных.
2022-07-03T17:32+0500
2022-07-03T17:32+0500
2022-07-03T17:32+0500
общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/03/22529376_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_b71c8325ae6b191b3bec768f9a51f347.jpg
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 040. В течение прошедших суток зафиксированы 95 (накануне – 89) новых случаев, сообщает Минздрав Узбекистана.Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (25), Наманганской (8) и Самаркандской (7) областях.По данным Минздрава, за день выздоровели 48 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии — 238 191).На лечении находятся 1 212 больных COVID-19.Читайте также:Отменен рейс пассажирского поезда "Нукус — Бейнеу"
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/03/22529376_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_6acf0fbc0a4099e11dd5422b171fe4a4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19
COVID-19: за сутки заболели 95 человек
В субботу в стране выявлено свыше 90 инфицированных.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 040. В течение прошедших суток зафиксированы 95 (накануне – 89) новых случаев, сообщает Минздрав
Узбекистана.
Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (25), Наманганской (8) и Самаркандской (7) областях.
По данным Минздрава, за день выздоровели 48 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии — 238 191).
На лечении находятся 1 212 больных COVID-19.