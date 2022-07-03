Кому нельзя загорать — мнение дерматолога
08:01 03.07.2022 (обновлено: 10:11 03.07.2022)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в курортном поселке Николаевка в Крыму
© Sputnik / Константин Михальчевский/
Существует пять категорий людей, которым противопоказано находится на солнце.
Врач-дерматолог Елена Скорогудаева рассказала, кому не рекомендуется загорать на солнце.
По словам специалиста, существует пять категорий людей, которым вредно находится под прямыми солнечными лучами.
К первому типу Скорогудаева отнесла голубоглазых и светловолосых или рыжих людей с розовой кожей.
"Этот тип людей больше всего подвержен негативному влиянию солнца, потому что у них не синтезируется меланин (природный пигмент, который защищает кожу от ультрафиолета. — Прим. ред.). Поэтому этой группе людей противопоказано долго находиться на солнце. Они не загорают, а сразу обгорают. Также склонность к фотоиндуцированному старению и меланоме у них выше, чем у других людей, потому что не формируется защита от солнца", — приводит слова дерматолога "Вечерняя Москва".
Второй тип — голубоглазые и светловолосые люди, имеющие склонность к розацеа (покраснению кожи). Солнечные лучи ускоряют развитие этой болезни.
К остальным типам дерматолог отнесла темнокожих людей.
"Этот тип людей самый устойчивый к воздействию солнечных лучей. У них формируется необходимый пигмент (меланин), который защищает кожу от солнца. Он работает как антиоксидант и как фильтр от опасных лучей", — сказала Скорогудаева.
Врач добавила, что возрастные ограничения для нахождения на солнце отсутствуют, но нужно принимать во внимание наличие кожных заболеваний. Солнечные лучи могут усугубить протекание таких болезней как меланома, розацеа, мастопатия и папилломавирусная инфекция.