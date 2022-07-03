Кому нельзя загорать — мнение дерматолога

"Этот тип людей больше всего подвержен негативному влиянию солнца, потому что у них не синтезируется меланин (природный пигмент, который защищает кожу от ультрафиолета. — Прим. ред.). Поэтому этой группе людей противопоказано долго находиться на солнце. Они не загорают, а сразу обгорают. Также склонность к фотоиндуцированному старению и меланоме у них выше, чем у других людей, потому что не формируется защита от солнца", — приводит слова дерматолога "Вечерняя Москва".