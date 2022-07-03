https://uz.sputniknews.ru/20220703/v-kakom-regione-uzbekistana-soderjat-bolshe-vsego-verblyudov-25846666.html
В каком регионе Узбекистана содержат больше всего верблюдов
В каком регионе Узбекистана содержат больше всего верблюдов
О том, в где в республике живет самое большое количество верблюдов - читайте в нашем материале.
2022-07-03T09:02+0500
2022-07-03T09:02+0500
2022-07-03T10:09+0500
экономика
узбекистан
верблюды
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. По состоянию на начало текущего года в Узбекистане насчитывается 20,1 тыс. верблюдов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Госкомтстат.Так, больше всего верблюдов содержат в Навоийской области. Показатель достигает 44,3% от общего количества. Второе место по количеству этих парнокопытных занимает республика Каракалпакстан: там живут 24,1% от всех верблюдов страны. На третьей строчке расположилась Бухарская область с 11,9%.За тройкой лидеров следует Кашкадарьинская область: в данном регионе насчитали 8,1% кораблей пустыни. В остальных же областях Узбекистана содержатся 11,6% всех верблюдов.Читайте также:Курбан-байрам-2022: что необходимо знатьЦелебная магия: в Казахстане делают "верблюжий" энергетик для людей — видео
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узбекистан, верблюды
В каком регионе Узбекистана содержат больше всего верблюдов
09:02 03.07.2022 (обновлено: 10:09 03.07.2022)
О том, в где в республике живет самое большое количество верблюдов — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
По состоянию на начало текущего года в Узбекистане насчитывается 20,1 тыс. верблюдов. Об этом в своем Telegram
-канале сообщает Госкомтстат.
Так, больше всего верблюдов содержат в Навоийской области. Показатель достигает 44,3% от общего количества. Второе место по количеству этих парнокопытных занимает республика Каракалпакстан: там живут 24,1% от всех верблюдов страны. На третьей строчке расположилась Бухарская область с 11,9%.
За тройкой лидеров следует Кашкадарьинская область: в данном регионе насчитали 8,1% кораблей пустыни. В остальных же областях Узбекистана содержатся 11,6% всех верблюдов.