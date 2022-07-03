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В Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение
В Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение
Режим чрезвычайного положения будет длиться до 2 августа. 03.07.2022, Sputnik Узбекистан
2022-07-03T00:14+0500
2022-07-03T00:14+0500
2022-07-03T00:29+0500
общество
каракалпакстан
чп
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ТАШКЕНТ, 2 июля - Sputnik. В Каракалпакстане ввели чрезвычайное положениеКак гласит статья 23 конституционного закона о чрезвычайном положении, для поддержания режима чрезвычайного положения на въезде и выезде из Каракалпакстана привлекаются силы и средства Министерства обороны Узбекистана.Задачи Минобороны в данном случае:поддержание особого режима въезда и выезда на/ с территории, где введено ЧП;охрана объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды;участие в пресечении деятельности незаконных вооруженных формирований;участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
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каракалпакстан, чп
В Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение
00:14 03.07.2022 (обновлено: 00:29 03.07.2022)
Режим чрезвычайного положения будет длиться до 2 августа.
ТАШКЕНТ, 2 июля - Sputnik. В Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение
Указом Президента в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 00 часов 3 июля до 00 часов 00 минут 2 августа, сообщил Шерзод Асадов.
Как гласит статья 23 конституционного закона о чрезвычайном положении, для поддержания режима чрезвычайного положения на въезде и выезде из Каракалпакстана привлекаются силы и средства Министерства обороны Узбекистана.
Задачи Минобороны в данном случае:
поддержание особого режима въезда и выезда на/ с территории, где введено ЧП;
охрана объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды;
участие в пресечении деятельности незаконных вооруженных формирований;
участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.