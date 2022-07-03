https://uz.sputniknews.ru/20220703/v-karakalpakstane-vveli-chrezvychaynoe-polojenie-25855355.html

В Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение

В Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение

Режим чрезвычайного положения будет длиться до 2 августа. 03.07.2022, Sputnik Узбекистан

2022-07-03T00:14+0500

2022-07-03T00:14+0500

2022-07-03T00:29+0500

общество

каракалпакстан

чп

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ТАШКЕНТ, 2 июля - Sputnik. В Каракалпакстане ввели чрезвычайное положениеКак гласит статья 23 конституционного закона о чрезвычайном положении, для поддержания режима чрезвычайного положения на въезде и выезде из Каракалпакстана привлекаются силы и средства Министерства обороны Узбекистана.Задачи Минобороны в данном случае:поддержание особого режима въезда и выезда на/ с территории, где введено ЧП;охрана объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды;участие в пресечении деятельности незаконных вооруженных формирований;участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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каракалпакстан, чп