https://uz.sputniknews.ru/20220705/fond-gorchakova-prinimaet-zayavki-na-stajirovku-v-rossii-25922971.html
Фонд Горчакова принимает заявки на стажировку в России
Фонд Горчакова принимает заявки на стажировку в России
Зарубежные исследователи могут подать заявку на участие в программе по четырем направлениям.
2022-07-05T18:24+0500
2022-07-05T18:24+0500
2022-07-05T18:24+0500
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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Фонд Горчакова продолжает прием заявок на участие в программе научно-исследовательских стажировок InteRussia.Фонд реализует программу совместно с Международной медиагруппой "Россия Сегодня", Государственным институтом русского языка имени Пушкина, МГИМО, ГИТИСом и Россотрудничеством.Стажировки пройдут по четырем основным направлениям:Для граждан Узбекистана доступны программы по международным отношениям, русскому языку и театральному искусству.Заявки по направлению "Театральное искусство" можно подать до 11 июля, по направлению "Русский язык" - до 24 июля, "Журналистика" - до 29 июля, "Международные отношения" - до 6 августа.В зависимости от выбранной программы, зарубежные специалисты получат возможность побывать в федеральных госорганах и всемирно известных культурных учреждениях, поучаствовать в экспертных заседаниях на базе университетов, аналитических центров и общественных организаций, выступить в качестве лекторов, а также работать над собственным научным исследованием или над ролью под индивидуальным руководством российских консультантов.В конкурсе могут принять участие иностранные граждане в возрасте от 25 до 35 лет, проживающие не на территории России и владеющие английским языком. Организаторы обеспечивают проезд участников до Москвы и обратно, проживание, визовую поддержку и стипендию, сами же стажеры должны будут оплатить питание, медицинскую страховку и ПЦР-тест.Более подробную информацию о стажировках можно узнать на сайте Фонда.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
стажировка, россия
Фонд Горчакова принимает заявки на стажировку в России
Зарубежные исследователи могут подать заявку на участие в программе по четырем направлениям
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik.
Фонд Горчакова продолжает прием заявок на участие в программе научно-исследовательских стажировок InteRussia
.
Фонд реализует программу совместно с Международной медиагруппой "Россия Сегодня", Государственным институтом русского языка имени Пушкина, МГИМО, ГИТИСом и Россотрудничеством.
Стажировки пройдут по четырем основным направлениям:
русский язык как иностранный
Для граждан Узбекистана доступны программы по международным отношениям, русскому языку и театральному искусству.
Заявки по направлению "Театральное искусство" можно подать до 11 июля, по направлению "Русский язык" - до 24 июля, "Журналистика" - до 29 июля, "Международные отношения" - до 6 августа.
"InteRussia – это уникальный шанс для специалистов из разных областей пройти обучение в ведущих российских университетах, повысить уровень профессионализма, прослушать лекции и мастер-классы лидеров в своих областях, прокачать аналитические навыки, ознакомиться с российской научной и экспертной повесткой дня из первых уст и обменяться опытом с коллегами из разных стран", - говорится на сайте программы.
В зависимости от выбранной программы, зарубежные специалисты получат возможность побывать в федеральных госорганах и всемирно известных культурных учреждениях, поучаствовать в экспертных заседаниях на базе университетов, аналитических центров и общественных организаций, выступить в качестве лекторов, а также работать над собственным научным исследованием или над ролью под индивидуальным руководством российских консультантов.
В конкурсе могут принять участие иностранные граждане в возрасте от 25 до 35 лет, проживающие не на территории России и владеющие английским языком. Организаторы обеспечивают проезд участников до Москвы и обратно, проживание, визовую поддержку и стипендию, сами же стажеры должны будут оплатить питание, медицинскую страховку и ПЦР-тест.
Более подробную информацию о стажировках можно узнать на сайте Фонда.