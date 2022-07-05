https://uz.sputniknews.ru/20220705/kakie-uzbekistanskie-banki-prodemonstrirovali-naibolshie-tempy-rosta-25918934.html
Какие узбекистанские банки продемонстрировали наибольшие темпы роста
Какие узбекистанские банки продемонстрировали наибольшие темпы роста
По состоянию на 1 июня активы банковской системы страны составили 493,7 трлн. сумов, это на 25% больше по сравнению с прошлым годом.
2022-07-05T15:48+0500
2022-07-05T15:48+0500
2022-07-05T15:48+0500
экономика
узбекистан
банки
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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) обновил рейтинг самых активных банков Узбекистана. В тройку лидеров по итогам второго квартала 2022 года вошли "Капитал банк", "Траст банк" и "Хамкор банк". Всего в него включили 17 крупнейших банков Узбекистана.Так, "Азия Альянс банк" занял четвертую позицию в списке лидеров, а "Ипотека-банк" расположился на пятом месте - в этом квартале он выбыл из тройки лидеров, а "Узпромстройбанк" показал наибольшее снижение в общем рейтинге.Наибольшие темпы роста показали "Узнацбанк" и "Инфинбанк", поднявшиеся на четыре и три пункта соответственно. Среди 14 малых банков, которые работают только в столице или в одной области, во втором квартале значительный рост наблюдается у "Универсал банк". Он поднялся сразу на три строчки рейтинга.Лидерами рейтинга в этой категории являются "Давр банк", "Универсал банк" и "Зираат банк".По состоянию на 1 июня активы банковской системы стран составили 493,7 трлн сумов, это на 25% больше по сравнению с прошлым годом. При этом обязательства банков равны 420,2 трлн сумов (+26%), кредиты – 345,2 трлн сумов (+15,9%), вклады составили 173,9 трлн сумов (+37,8%).Напомним: "Индекс активности банков" ежеквартально рассчитывается ЦЭИР для 31 коммерческого банка Узбекистана.
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узбекистан, банки
Какие узбекистанские банки продемонстрировали наибольшие темпы роста
По состоянию на 1 июня активы банковской системы страны составили 493,7 трлн. сумов, это на 25% больше по сравнению с прошлым годом.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik.
Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) обновил рейтинг
самых активных банков Узбекистана. В тройку лидеров по итогам второго квартала 2022 года вошли "Капитал банк", "Траст банк" и "Хамкор банк". Всего в него включили 17 крупнейших банков Узбекистана.
Так, "Азия Альянс банк" занял четвертую позицию в списке лидеров, а "Ипотека-банк" расположился на пятом месте - в этом квартале он выбыл из тройки лидеров, а "Узпромстройбанк" показал наибольшее снижение в общем рейтинге.
Наибольшие темпы роста показали "Узнацбанк" и "Инфинбанк", поднявшиеся на четыре и три пункта соответственно.
Среди 14 малых банков, которые работают только в столице или в одной области, во втором квартале значительный рост наблюдается у "Универсал банк". Он поднялся сразу на три строчки рейтинга.
Лидерами рейтинга в этой категории являются "Давр банк", "Универсал банк" и "Зираат банк".
По состоянию на 1 июня активы банковской системы стран составили 493,7 трлн сумов, это на 25% больше по сравнению с прошлым годом. При этом обязательства банков равны 420,2 трлн сумов (+26%), кредиты – 345,2 трлн сумов (+15,9%), вклады составили 173,9 трлн сумов (+37,8%).
Напомним: "Индекс активности банков" ежеквартально рассчитывается ЦЭИР для 31 коммерческого банка Узбекистана.