https://uz.sputniknews.ru/20220705/kakie-uzbekistanskie-banki-prodemonstrirovali-naibolshie-tempy-rosta-25918934.html

Какие узбекистанские банки продемонстрировали наибольшие темпы роста

Какие узбекистанские банки продемонстрировали наибольшие темпы роста

По состоянию на 1 июня активы банковской системы страны составили 493,7 трлн. сумов, это на 25% больше по сравнению с прошлым годом.

2022-07-05T15:48+0500

2022-07-05T15:48+0500

2022-07-05T15:48+0500

экономика

узбекистан

банки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/05/24363519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d6d5f2be84a60a97e37d51d601c9334.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) обновил рейтинг самых активных банков Узбекистана. В тройку лидеров по итогам второго квартала 2022 года вошли "Капитал банк", "Траст банк" и "Хамкор банк". Всего в него включили 17 крупнейших банков Узбекистана.Так, "Азия Альянс банк" занял четвертую позицию в списке лидеров, а "Ипотека-банк" расположился на пятом месте - в этом квартале он выбыл из тройки лидеров, а "Узпромстройбанк" показал наибольшее снижение в общем рейтинге.Наибольшие темпы роста показали "Узнацбанк" и "Инфинбанк", поднявшиеся на четыре и три пункта соответственно. Среди 14 малых банков, которые работают только в столице или в одной области, во втором квартале значительный рост наблюдается у "Универсал банк". Он поднялся сразу на три строчки рейтинга.Лидерами рейтинга в этой категории являются "Давр банк", "Универсал банк" и "Зираат банк".По состоянию на 1 июня активы банковской системы стран составили 493,7 трлн сумов, это на 25% больше по сравнению с прошлым годом. При этом обязательства банков равны 420,2 трлн сумов (+26%), кредиты – 345,2 трлн сумов (+15,9%), вклады составили 173,9 трлн сумов (+37,8%).Напомним: "Индекс активности банков" ежеквартально рассчитывается ЦЭИР для 31 коммерческого банка Узбекистана.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, банки