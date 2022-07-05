https://uz.sputniknews.ru/20220705/mivt-raskrylo-kogda-nachnetsya-stroitelstvo-transafganskoy-jeleznoy-dorogi-25922476.html

МИВТ раскрыло, когда начнется строительство Трансафганской железной дороги

МИВТ раскрыло, когда начнется строительство Трансафганской железной дороги

Ранее власти трех стран договорились о строительстве железной дороги.

2022-07-05T18:06+0500

2022-07-05T18:06+0500

2022-07-05T18:06+0500

общество

ташкент

трансафганская железная дорога

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают во второй половине июля приступить к полевым работам по проекту Трансафганской железной дороги Термез - Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, сообщила во вторник пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.По данным ведомства, заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи в Ташкенте обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.В феврале 2021 года в Ташкенте власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали дорожную карту по строительству железной дороги. Первоначально стороны планировали еще в марте прошлого года начать полевые работы на будущем маршруте, а через три месяца подготовить предварительное ТЭО проекта и механизмы финансирования строительства железной дороги. По расчетам участников проекта предварительной стоимостью около $5 млрд, новый транспортный коридор транзитным потенциалом до 20 млн тонн грузов должен связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.В конце октября прошлого года "Узбекские железные дороги" и РЖД договорились начать совместные работы по проекту. В частности, речь на первом этапе идет об обмене техническими параметрами и картографическими материалами между проектными и научно-исследовательскими институтами, а также об организации совместной работы в данном направлении.Читайте также:Какой регион Узбекистана лидирует по электрификации железных дорог

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ташкент, трансафганская железная дорога