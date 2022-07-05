https://uz.sputniknews.ru/20220705/na-granitse-s-afganistanom-upali-reaktivnye-snaryady--mid-25930439.html
На границе с Афганистаном упали реактивные снаряды – МИД
На границе с Афганистаном упали реактивные снаряды – МИД
Пострадали частные дома в Термезе и футбольное поле, сообщает внешнеполитическое ведомство.
2022-07-05T20:46+0500
2022-07-05T20:46+0500
2022-07-05T20:51+0500
происшествия
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граница
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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана распространило официальное заявление о том, что 5 июля на приграничной территории Узбекистана зарегистрировано падение пяти реактивных снарядов, предположительно, перелетевших с территории Афганистана.В настоящее время компетентные органы двух стран совместно принимают меры по установлению причин инцидента.
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мид узбекистана, граница, афганистан, узбекистан
На границе с Афганистаном упали реактивные снаряды – МИД
20:46 05.07.2022 (обновлено: 20:51 05.07.2022)
Пострадали частные дома в Термезе и футбольное поле, сообщает внешнеполитическое ведомство.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана распространило официальное заявление о том, что 5 июля на приграничной территории Узбекистана зарегистрировано падение пяти реактивных снарядов, предположительно, перелетевших с территории Афганистана.
"Необходимо отметить, что при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет. Нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в махалле "Мажнунтол" г.Термеза, пятый снаряд обнаружен на футбольном поле. Обнаруженные снаряды обезврежены подразделением саперов", - сообщает пресс-служба МИД.
В настоящее время компетентные органы двух стран совместно принимают меры по установлению причин инцидента.