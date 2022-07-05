https://uz.sputniknews.ru/20220705/po-tu-storonu-volera-kak-rabotaet-smotritel-zooparka---video-25925876.html

По ту сторону вольера: как работает смотритель зоопарка - видео

По ту сторону вольера: как работает смотритель зоопарка - видео

Корреспондент Sputnik провел один день с работниками Ташкентского зоопарка и узнал все о профессии смотрителя за животными.

2022-07-05T21:30+0500

2022-07-05T21:30+0500

2022-07-05T21:30+0500

видео

ташкентский зоопарк

ташкент

зоопарк

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У каждого обитателя Ташкентского зоопарка есть личный смотритель, или, как еще называют эту специальность, кипер. В чем заключается его работа, выяснял корреспондент Sputnik.По каким критериям выбирают смотрителей? Для чего слонам делают педикюр? Как работать с хищниками? Можно ли уговорить животное сделать что-либо? Ответы на все эти вопросы смотрите в репортаже Sputnik.

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ташкентский зоопарк, ташкент, зоопарк, видео