https://uz.sputniknews.ru/20220705/po-tu-storonu-volera-kak-rabotaet-smotritel-zooparka---video-25925876.html
По ту сторону вольера: как работает смотритель зоопарка - видео
По ту сторону вольера: как работает смотритель зоопарка - видео
Корреспондент Sputnik провел один день с работниками Ташкентского зоопарка и узнал все о профессии смотрителя за животными.
2022-07-05T21:30+0500
2022-07-05T21:30+0500
2022-07-05T21:30+0500
видео
ташкентский зоопарк
ташкент
зоопарк
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У каждого обитателя Ташкентского зоопарка есть личный смотритель, или, как еще называют эту специальность, кипер. В чем заключается его работа, выяснял корреспондент Sputnik.По каким критериям выбирают смотрителей? Для чего слонам делают педикюр? Как работать с хищниками? Можно ли уговорить животное сделать что-либо? Ответы на все эти вопросы смотрите в репортаже Sputnik.
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ташкентский зоопарк, ташкент, зоопарк, видео
По ту сторону вольера: как работает смотритель зоопарка - видео
Корреспондент Sputnik провел один день с работниками Ташкентского зоопарка и узнал все о профессии смотрителя за животными.
У каждого обитателя Ташкентского зоопарка есть личный смотритель, или, как еще называют эту специальность, кипер. В чем заключается его работа, выяснял корреспондент Sputnik
.
"Год нужно учиться, как обращаться с животными. Потому что человека за год нужно тоже узнать, какое у него сердце, как он любит животных", - рассказывает один из киперов.
По каким критериям выбирают смотрителей? Для чего слонам делают педикюр? Как работать с хищниками? Можно ли уговорить животное сделать что-либо? Ответы на все эти вопросы смотрите в репортаже Sputnik
.