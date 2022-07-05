https://uz.sputniknews.ru/20220705/ukrainskie-voyska-obstrelyali-mirnye-kvartaly-donetska-est-pogibshie---video-25931437.html

Украинские войска обстреляли мирные кварталы Донецка: есть погибшие - видео

Украинские войска обстреляли мирные кварталы Донецка: есть погибшие - видео

В результате массированных обстрелов города погиб ребенок, сообщил мэр города

2022-07-05T22:00+0500

2022-07-05T22:00+0500

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специальная военная операция россии в донбассе

обстрел

украина

днр

погибшие

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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Трое мирных жителей, включая 10-летнюю девочку, погибли в за последние сутки в результате обстрелов украинскими вооруженными силами мирных кварталов Донецкой Народной Республики, сообщает РИА Новости.По данным Народной милиции ДНР, всего за сутки ВСУ выпустили более 300 снарядов по 11 населенным пунктам, в том числе с применением системы залпового огня "Град".Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрелов мирных кварталов города погибла 10-летняя девочка.Напомним, 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Луганской Народной Республики российскими войсками совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР.Ранее союзные силы освободили значительную часть территории ДНР, в частности Волноваху, Мариуполь и Святогорск. При этом украинские войска продолжают обстрелы Донецка с подконтрольных им Песков, Авдеевки и других населенный пунктов, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул российский лидер, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.

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обстрел, украина, днр, погибшие, видео