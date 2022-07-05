https://uz.sputniknews.ru/20220705/v-tashkente-rekonstruiruyut-park-seul-25914778.html
В Ташкенте реконструируют парк "Сеул"
В Ташкенте реконструируют парк "Сеул"
Предложение о реконструкции внесла мэрия столицы Южной Кореи.
2022-07-05T14:05+0500
2022-07-05T14:05+0500
2022-07-05T14:21+0500
общество
ташкент
сеул
парк
россия
свердловская область
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Мэрия Сеула планирует провести реконструкцию ташкентского парка "Сеул", расположенного на территории парка "Дустлик", включая дооснащение его необходимым оборудованием, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Об этом стало известно в ходе встречи заместителя хокима Ташкента по вопросам туризма, культурного наследия и массовых коммуникаций Фахриддина Даврукова и делегации из Южной Кореи во главе с советником посольства Куч Чан Хёном.Как сообщает ведомство, для работы над проектом мэрия Сеула привлекла консалтинговую компанию, специалисты которой, осмотрев парк, обсудили приоритетные направления проекта и предполагаемые планы с руководством хокимията Ташкента.В ходе беседы заместитель хокима выдвинул ряд предложений по решению как хозяйственных вопросов (освещение, полив, черепица, фильтры для водоёма), так и по эффективному использованию парка: проведению культурных и развлекательных событий, акций, направленных на продвижение культуры корейского народа и других мероприятий.Стороны договорились о сотрудничестве в вопросах обустройства парка и поддержали предложения по повышению эффективности его использования.Власти Ташкента активно сотрудничают с иностранными партнерами в сфере развития инфраструктуры столицы. Например, ранее стало известно, что российский сотовый оператор "Мегафон" окажет содействие Ташкенту в реализации программ по охране окружающей среды. Компания подписала соглашение с хокимиятом столицы в рамках выставки "Иннопром. Центральная Азия".По словам коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов "Мегафона" Эмина Антоняна, современные цифровые решения существенно упрощают задачу защиты окружающей среды. Они позволяют в режиме реального времени отслеживать состояние окружающей среды, а также оперативно реагировать при ухудшении ситуации.Помимо этого, в начале прошлого месяца в Ташкенте проходила встреча депутатов Свердловской областной думы и депутатов Ташкента.Основными целями визита российской делегации тогда назвали обмен опытом между местными советами, обзор созидательной работы, проводимой в Ташкенте и налаживание сотрудничества в сфере градостроительства и логистики.Читайте также:
ташкент
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ташкент, сеул, парк, россия, свердловская область, сотрудничество
В Ташкенте реконструируют парк "Сеул"
14:05 05.07.2022 (обновлено: 14:21 05.07.2022)
Предложение о реконструкции внесла мэрия столицы Южной Кореи.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik.
Мэрия Сеула планирует провести реконструкцию ташкентского парка "Сеул", расположенного на территории парка "Дустлик", включая дооснащение его необходимым оборудованием, сообщает пресс-служба
хокимията Ташкента.
Об этом стало известно в ходе встречи заместителя хокима Ташкента по вопросам туризма, культурного наследия и массовых коммуникаций Фахриддина Даврукова и делегации из Южной Кореи во главе с советником посольства Куч Чан Хёном.
Как сообщает ведомство, для работы над проектом мэрия Сеула привлекла консалтинговую компанию, специалисты которой, осмотрев парк, обсудили приоритетные направления проекта и предполагаемые планы с руководством хокимията Ташкента.
В ходе беседы заместитель хокима выдвинул ряд предложений по решению как хозяйственных вопросов (освещение, полив, черепица, фильтры для водоёма), так и по эффективному использованию парка: проведению культурных и развлекательных событий, акций, направленных на продвижение культуры корейского народа и других мероприятий.
Стороны договорились о сотрудничестве в вопросах обустройства парка и поддержали предложения по повышению эффективности его использования.
Власти Ташкента активно сотрудничают с иностранными партнерами в сфере развития инфраструктуры столицы. Например, ранее стало известно, что российский сотовый оператор "Мегафон" окажет содействие Ташкенту в реализации программ по охране окружающей среды. Компания подписала соглашение с хокимиятом столицы в рамках выставки "Иннопром. Центральная Азия".
По словам коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов "Мегафона" Эмина Антоняна, современные цифровые решения существенно упрощают задачу защиты окружающей среды. Они позволяют в режиме реального времени отслеживать состояние окружающей среды, а также оперативно реагировать при ухудшении ситуации.
"У "Мегафона" есть позитивный опыт внедрения систем экологического контроля в нескольких российских регионах, а также на промышленных предприятиях. Мы рады предложить хокимияту Ташкента собственные наработки и экспертизу в решении этой важной задачи", - сказал Антонян.
Помимо этого, в начале прошлого месяца в Ташкенте проходила встреча депутатов Свердловской областной думы и депутатов Ташкента.
Основными целями визита российской делегации тогда назвали обмен опытом между местными советами, обзор созидательной работы, проводимой в Ташкенте и налаживание сотрудничества в сфере градостроительства и логистики.