https://uz.sputniknews.ru/20220705/v-tashkente-rekonstruiruyut-park-seul-25914778.html

В Ташкенте реконструируют парк "Сеул"

В Ташкенте реконструируют парк "Сеул"

Предложение о реконструкции внесла мэрия столицы Южной Кореи.

2022-07-05T14:05+0500

2022-07-05T14:05+0500

2022-07-05T14:21+0500

общество

ташкент

сеул

парк

россия

свердловская область

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/05/25915050_0:72:1001:635_1920x0_80_0_0_9a35689a9a385bd8e6640cdc27c08adf.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Мэрия Сеула планирует провести реконструкцию ташкентского парка "Сеул", расположенного на территории парка "Дустлик", включая дооснащение его необходимым оборудованием, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Об этом стало известно в ходе встречи заместителя хокима Ташкента по вопросам туризма, культурного наследия и массовых коммуникаций Фахриддина Даврукова и делегации из Южной Кореи во главе с советником посольства Куч Чан Хёном.Как сообщает ведомство, для работы над проектом мэрия Сеула привлекла консалтинговую компанию, специалисты которой, осмотрев парк, обсудили приоритетные направления проекта и предполагаемые планы с руководством хокимията Ташкента.В ходе беседы заместитель хокима выдвинул ряд предложений по решению как хозяйственных вопросов (освещение, полив, черепица, фильтры для водоёма), так и по эффективному использованию парка: проведению культурных и развлекательных событий, акций, направленных на продвижение культуры корейского народа и других мероприятий.Стороны договорились о сотрудничестве в вопросах обустройства парка и поддержали предложения по повышению эффективности его использования.Власти Ташкента активно сотрудничают с иностранными партнерами в сфере развития инфраструктуры столицы. Например, ранее стало известно, что российский сотовый оператор "Мегафон" окажет содействие Ташкенту в реализации программ по охране окружающей среды. Компания подписала соглашение с хокимиятом столицы в рамках выставки "Иннопром. Центральная Азия".По словам коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов "Мегафона" Эмина Антоняна, современные цифровые решения существенно упрощают задачу защиты окружающей среды. Они позволяют в режиме реального времени отслеживать состояние окружающей среды, а также оперативно реагировать при ухудшении ситуации.Помимо этого, в начале прошлого месяца в Ташкенте проходила встреча депутатов Свердловской областной думы и депутатов Ташкента.Основными целями визита российской делегации тогда назвали обмен опытом между местными советами, обзор созидательной работы, проводимой в Ташкенте и налаживание сотрудничества в сфере градостроительства и логистики.Читайте также:

ташкент

сеул

россия

свердловская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, сеул, парк, россия, свердловская область, сотрудничество