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Животные, которые знают толк в поцелуях
Животные, которые знают толк в поцелуях
Подборка самых любвеобильных и милых животных - в материале Sputnik.
2022-07-06T22:17+0500
2022-07-06T22:17+0500
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фото, животные

Животные, которые знают толк в поцелуях

22:17 06.07.2022
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Подборка самых любвеобильных и милых животных - в материале Sputnik.
© AFP 2022 / Jean-Philippe Ksiazek

Владелец зоопарка Сен-Мартен ля Плен целует шимпанзе 17 мая 2021 года за два дня до открытия зоопарка и снятия общенационального карантина в Франции.

Владелец зоопарка Сен-Мартен ля Плен целует шимпанзе 17 мая 2021 года за два дня до открытия зоопарка и снятия общенационального карантина в Франции. - Sputnik Узбекистан
1/18
© AFP 2022 / Jean-Philippe Ksiazek

Владелец зоопарка Сен-Мартен ля Плен целует шимпанзе 17 мая 2021 года за два дня до открытия зоопарка и снятия общенационального карантина в Франции.

© AFP 2022 / ED JONES

Два попугая на птичьем рынке Гонконга. 18 ноября 2010 года.

Два попугая на птичьем рынке Гонконга. 18 ноября 2010 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / ED JONES

Два попугая на птичьем рынке Гонконга. 18 ноября 2010 года.

© AFP 2022 / Josh Edelson

Собака породы китайская хохлатая со своим хозяином на конкурсе "Самая уродливая собака в мире" в Петалуме, Калифорния

Собака породы китайская хохлатая со своим хозяином на конкурсе &quot;Самая уродливая собака в мире&quot; в Петалуме, Калифорния - Sputnik Узбекистан
3/18
© AFP 2022 / Josh Edelson

Собака породы китайская хохлатая со своим хозяином на конкурсе "Самая уродливая собака в мире" в Петалуме, Калифорния

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкБелые медведи в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области.
Белые медведи в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Белые медведи в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области.
© AFP 2022 / PATRIK STOLLARZ

Обезьяны Борнео играют в вольере 16 мая 2013 года в зоопарке Гельзенкирхена, западная Германия.

Обезьяны Борнео играют в вольере 16 мая 2013 года в зоопарке Гельзенкирхена, западная Германия. - Sputnik Узбекистан
5/18
© AFP 2022 / PATRIK STOLLARZ

Обезьяны Борнео играют в вольере 16 мая 2013 года в зоопарке Гельзенкирхена, западная Германия.

© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha

Заводчик птиц целует зеленого ару на птичьем рынке в Гонконге, 27 августа 2019 года.

Заводчик птиц целует зеленого ару на птичьем рынке в Гонконге, 27 августа 2019 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha

Заводчик птиц целует зеленого ару на птичьем рынке в Гонконге, 27 августа 2019 года.

© AFP 2022 / Natalia Kolesnikova

Трехлетний арабский жеребец по кличке Эвертон целует свою хозяйку Екатерину во время выставки лошадей "Эквирос" в Москве, 5 октября 2011 года.

Трехлетний арабский жеребец по кличке Эвертон целует свою хозяйку Екатерину во время выставки лошадей &quot;Эквирос&quot; в Москве, 5 октября 2011 года. - Sputnik Узбекистан
7/18
© AFP 2022 / Natalia Kolesnikova

Трехлетний арабский жеребец по кличке Эвертон целует свою хозяйку Екатерину во время выставки лошадей "Эквирос" в Москве, 5 октября 2011 года.

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкФламинго в Московском зоопарке.
Фламинго в Московском зоопарке - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Natalia Seliverstova
/
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Фламинго в Московском зоопарке.
© AP Photo / Vadim Ghirda

Сотрудник цирка целует слона во время рекламного показа в парке Бухареста, 14 октября 2015 г.

Сотрудник цирка целует слона во время рекламного показа в парке Бухареста, 14 октября 2015 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Vadim Ghirda

Сотрудник цирка целует слона во время рекламного показа в парке Бухареста, 14 октября 2015 г.

© AP Photo / Gary Stewart

Аспирантка факультета психологии Хизер Бартолет целует 27-летнюю самку шимпанзе Уошо через оконное стекло в Институте шимпанзе и человеческого общения - исследовательском проекте Центрального Вашингтонского университете в Элленсбурге, в рамках которого пятерых шимпанзе обучали говорить на языке жестов. 7 сентября 1993 г.

Аспирантка факультета психологии Хизер Бартолет целует 27-летнюю самку шимпанзе Уошо через оконное стекло в Институте шимпанзе и человеческого общения - исследовательском проекте Центрального Вашингтонского университете в Элленсбурге, в рамках которого пятерых шимпанзе обучали говорить на языке жестов. 7 сентября 1993 г. - Sputnik Узбекистан
10/18
© AP Photo / Gary Stewart

Аспирантка факультета психологии Хизер Бартолет целует 27-летнюю самку шимпанзе Уошо через оконное стекло в Институте шимпанзе и человеческого общения - исследовательском проекте Центрального Вашингтонского университете в Элленсбурге, в рамках которого пятерых шимпанзе обучали говорить на языке жестов. 7 сентября 1993 г.

© AFP 2022 / Mayerling Garcia

Татьяна Теран, ветеринар Центра спасения животных Национального зоопарка, целует попугая 30 июля 2011 года в Манагуа. В центр в среднем поступает тысяча животных в год, пострадавших от незаконного оборота. Впоследствии их возвращают в естественную среду обитания.

Татьяна Теран, ветеринар Центра спасения животных Национального зоопарка, целует попугая 30 июля 2011 года в Манагуа. В центр в среднем поступает тысяча животных в год, пострадавших от незаконного оборота. Впоследствии их возвращают в естественную среду обитания. - Sputnik Узбекистан
11/18
© AFP 2022 / Mayerling Garcia

Татьяна Теран, ветеринар Центра спасения животных Национального зоопарка, целует попугая 30 июля 2011 года в Манагуа. В центр в среднем поступает тысяча животных в год, пострадавших от незаконного оборота. Впоследствии их возвращают в естественную среду обитания.

© AFP 2022 / Luis Robayo

Ана Джулия Торрес целует Юпитера, льва, которого спасли из цирка 12 лет назад, 17 сентября 2011 года. Торрес, 52-летняя учительница, 17 лет назад основала приют для животных Вилла Лорена в Кали, Колумбия. В нем содержится около 600 животных, брошенных владельцами, или которые были изъяты у наркоторговцев, цирков, торговцев животными.

Ана Джулия Торрес целует Юпитера, льва, которого спасли из цирка 12 лет назад, 17 сентября 2011 года. Торрес, 52-летняя учительница, 17 лет назад основала приют для животных Вилла Лорена в Кали, Колумбия. В нем содержится около 600 животных, брошенных владельцами, или которые были изъяты у наркоторговцев, цирков, торговцев животными. - Sputnik Узбекистан
12/18
© AFP 2022 / Luis Robayo

Ана Джулия Торрес целует Юпитера, льва, которого спасли из цирка 12 лет назад, 17 сентября 2011 года. Торрес, 52-летняя учительница, 17 лет назад основала приют для животных Вилла Лорена в Кали, Колумбия. В нем содержится около 600 животных, брошенных владельцами, или которые были изъяты у наркоторговцев, цирков, торговцев животными.

© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

Дрессировщик в традиционном костюме Веги на выступлении с белугой в аквариуме в Йокогаме, префектура Канагава, 23 июня 2009 г.

Дрессировщик в традиционном костюме Веги на выступлении с белугой в аквариуме в Йокогаме, префектура Канагава, 23 июня 2009 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

Дрессировщик в традиционном костюме Веги на выступлении с белугой в аквариуме в Йокогаме, префектура Канагава, 23 июня 2009 г.

© Sputnik / Vitaly Ankov  / Перейти в фотобанкДрессировщица Вера Блищ с бурым медведем в новом зверинце, который открылся в городском парке Уссурийска, куда переехали спасенные во время тайфуна "Гони" животные.
Дрессировщица Вера Блищ с бурым медведем в новом зверинце Уссурийска - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Vitaly Ankov
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Дрессировщица Вера Блищ с бурым медведем в новом зверинце, который открылся в городском парке Уссурийска, куда переехали спасенные во время тайфуна "Гони" животные.
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

20-летние морские львы Поли (справа) и Хастл, целуются в воде во время тренировки в морском парке в Ноборибетсу, 4 февраля 2009 года.

20-летние морские львы Поли (справа) и Хастл, целуются в воде во время тренировки в морском парке в Ноборибетсу, 4 февраля 2009 года. - Sputnik Узбекистан
15/18
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

20-летние морские львы Поли (справа) и Хастл, целуются в воде во время тренировки в морском парке в Ноборибетсу, 4 февраля 2009 года.

© AFP 2022 / Ali Burafi

Девочка во время бесплатного визита поцеловал тюлень в зоопарке Буэнос-Айреса 6 августа 2004 года. Зоопарк Буэнос-Айреса открывает двери для обездоленных детей каждый год в связи с празднованием Дня ребенка в Аргентине.

Девочка во время бесплатного визита поцеловал тюлень в зоопарке Буэнос-Айреса 6 августа 2004 года. Зоопарк Буэнос-Айреса открывает двери для обездоленных детей каждый год в связи с празднованием Дня ребенка в Аргентине. - Sputnik Узбекистан
16/18
© AFP 2022 / Ali Burafi

Девочка во время бесплатного визита поцеловал тюлень в зоопарке Буэнос-Айреса 6 августа 2004 года. Зоопарк Буэнос-Айреса открывает двери для обездоленных детей каждый год в связи с празднованием Дня ребенка в Аргентине.

© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

На этом снимке, сделанном 21 августа 2011 года, детеныш жирафа и его мать прижимаются друг к другу через проволочную сетку в своем вольере в зоологическом парке Тама в Токио.

На этом снимке, сделанном 21 августа 2011 года, детеныш жирафа и его мать прижимаются друг к другу через проволочную сетку в своем вольере в зоологическом парке Тама в Токио. - Sputnik Узбекистан
17/18
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

На этом снимке, сделанном 21 августа 2011 года, детеныш жирафа и его мать прижимаются друг к другу через проволочную сетку в своем вольере в зоологическом парке Тама в Токио.

© AFP 2022 / Bertrand Langlois

Венгерский режиссер Корнел Мундручо (справа) и актриса Жофия Псотта позируют с собакой Бадди во время фотосессии фильма "Feher Isten" на 67-м Каннском кинофестивале в Каннах, на юге Франции, 17 мая 2014 года.

Венгерский режиссер Корнел Мундручо (справа) и актриса Жофия Псотта позируют с собакой Бадди во время фотосессии фильма &quot;Feher Isten&quot; на 67-м Каннском кинофестивале в Каннах, на юге Франции, 17 мая 2014 года. - Sputnik Узбекистан
18/18
© AFP 2022 / Bertrand Langlois

Венгерский режиссер Корнел Мундручо (справа) и актриса Жофия Псотта позируют с собакой Бадди во время фотосессии фильма "Feher Isten" на 67-м Каннском кинофестивале в Каннах, на юге Франции, 17 мая 2014 года.

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