Животные, которые знают толк в поцелуях

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Ана Джулия Торрес целует Юпитера, льва, которого спасли из цирка 12 лет назад, 17 сентября 2011 года. Торрес, 52-летняя учительница, 17 лет назад основала приют для животных Вилла Лорена в Кали, Колумбия. В нем содержится около 600 животных, брошенных владельцами, или которые были изъяты у наркоторговцев, цирков, торговцев животными.