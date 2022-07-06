Животные, которые знают толк в поцелуях

Владелец зоопарка Сен-Мартен ля Плен целует шимпанзе 17 мая 2021 года за два дня до открытия зоопарка и снятия общенационального карантина в Франции.
Владелец зоопарка Сен-Мартен ля Плен целует шимпанзе 17 мая 2021 года за два дня до открытия зоопарка и снятия общенационального карантина в Франции.
Два попугая на птичьем рынке Гонконга. 18 ноября 2010 года.
Два попугая на птичьем рынке Гонконга. 18 ноября 2010 года.
Собака породы китайская хохлатая со своим хозяином на конкурсе "Самая уродливая собака в мире" в Петалуме, Калифорния
Собака породы китайская хохлатая со своим хозяином на конкурсе "Самая уродливая собака в мире" в Петалуме, Калифорния
Обезьяны Борнео играют в вольере 16 мая 2013 года в зоопарке Гельзенкирхена, западная Германия.
Обезьяны Борнео играют в вольере 16 мая 2013 года в зоопарке Гельзенкирхена, западная Германия.
Заводчик птиц целует зеленого ару на птичьем рынке в Гонконге, 27 августа 2019 года.
Заводчик птиц целует зеленого ару на птичьем рынке в Гонконге, 27 августа 2019 года.
Трехлетний арабский жеребец по кличке Эвертон целует свою хозяйку Екатерину во время выставки лошадей "Эквирос" в Москве, 5 октября 2011 года.
Трехлетний арабский жеребец по кличке Эвертон целует свою хозяйку Екатерину во время выставки лошадей "Эквирос" в Москве, 5 октября 2011 года.
Сотрудник цирка целует слона во время рекламного показа в парке Бухареста, 14 октября 2015 г.
Сотрудник цирка целует слона во время рекламного показа в парке Бухареста, 14 октября 2015 г.
Аспирантка факультета психологии Хизер Бартолет целует 27-летнюю самку шимпанзе Уошо через оконное стекло в Институте шимпанзе и человеческого общения - исследовательском проекте Центрального Вашингтонского университете в Элленсбурге, в рамках которого пятерых шимпанзе обучали говорить на языке жестов. 7 сентября 1993 г.
Аспирантка факультета психологии Хизер Бартолет целует 27-летнюю самку шимпанзе Уошо через оконное стекло в Институте шимпанзе и человеческого общения - исследовательском проекте Центрального Вашингтонского университете в Элленсбурге, в рамках которого пятерых шимпанзе обучали говорить на языке жестов. 7 сентября 1993 г.
Татьяна Теран, ветеринар Центра спасения животных Национального зоопарка, целует попугая 30 июля 2011 года в Манагуа. В центр в среднем поступает тысяча животных в год, пострадавших от незаконного оборота. Впоследствии их возвращают в естественную среду обитания.
Татьяна Теран, ветеринар Центра спасения животных Национального зоопарка, целует попугая 30 июля 2011 года в Манагуа. В центр в среднем поступает тысяча животных в год, пострадавших от незаконного оборота. Впоследствии их возвращают в естественную среду обитания.
Ана Джулия Торрес целует Юпитера, льва, которого спасли из цирка 12 лет назад, 17 сентября 2011 года. Торрес, 52-летняя учительница, 17 лет назад основала приют для животных Вилла Лорена в Кали, Колумбия. В нем содержится около 600 животных, брошенных владельцами, или которые были изъяты у наркоторговцев, цирков, торговцев животными.
Ана Джулия Торрес целует Юпитера, льва, которого спасли из цирка 12 лет назад, 17 сентября 2011 года. Торрес, 52-летняя учительница, 17 лет назад основала приют для животных Вилла Лорена в Кали, Колумбия. В нем содержится около 600 животных, брошенных владельцами, или которые были изъяты у наркоторговцев, цирков, торговцев животными.
Дрессировщик в традиционном костюме Веги на выступлении с белугой в аквариуме в Йокогаме, префектура Канагава, 23 июня 2009 г.
Дрессировщик в традиционном костюме Веги на выступлении с белугой в аквариуме в Йокогаме, префектура Канагава, 23 июня 2009 г.
20-летние морские львы Поли (справа) и Хастл, целуются в воде во время тренировки в морском парке в Ноборибетсу, 4 февраля 2009 года.
20-летние морские львы Поли (справа) и Хастл, целуются в воде во время тренировки в морском парке в Ноборибетсу, 4 февраля 2009 года.
Девочка во время бесплатного визита поцеловал тюлень в зоопарке Буэнос-Айреса 6 августа 2004 года. Зоопарк Буэнос-Айреса открывает двери для обездоленных детей каждый год в связи с празднованием Дня ребенка в Аргентине.
Девочка во время бесплатного визита поцеловал тюлень в зоопарке Буэнос-Айреса 6 августа 2004 года. Зоопарк Буэнос-Айреса открывает двери для обездоленных детей каждый год в связи с празднованием Дня ребенка в Аргентине.
На этом снимке, сделанном 21 августа 2011 года, детеныш жирафа и его мать прижимаются друг к другу через проволочную сетку в своем вольере в зоологическом парке Тама в Токио.
На этом снимке, сделанном 21 августа 2011 года, детеныш жирафа и его мать прижимаются друг к другу через проволочную сетку в своем вольере в зоологическом парке Тама в Токио.
Венгерский режиссер Корнел Мундручо (справа) и актриса Жофия Псотта позируют с собакой Бадди во время фотосессии фильма "Feher Isten" на 67-м Каннском кинофестивале в Каннах, на юге Франции, 17 мая 2014 года.
Венгерский режиссер Корнел Мундручо (справа) и актриса Жофия Псотта позируют с собакой Бадди во время фотосессии фильма "Feher Isten" на 67-м Каннском кинофестивале в Каннах, на юге Франции, 17 мая 2014 года.