https://uz.sputniknews.ru/20220706/generalnye-plany-namangana-i-zarafshana-mogut-izmenitsya-25956883.html
Генеральные планы Намангана и Зарафшана могут измениться
Генеральные планы Намангана и Зарафшана могут измениться
Обновленные планы городов должны учитывать развитие производственной инфраструктуры и темпы роста населения, считает Шавкат Мирзиёев.
2022-07-06T18:19+0500
2022-07-06T18:19+0500
2022-07-06T18:19+0500
экономика
наманган
зарафшан
строительство
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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Генеральные планы некоторых городов Узбекистана стоит обновить в соответствии с актуальными темпами роста населения и экономики. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 6 июля, сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.Например, генплан Намангана был утвержден в 2007 году и предполагает численность населения города в размере 630 тысяч человек, привел пример Мирзиёев. Однако уже сейчас население Намангана достигло почти миллиона граждан.Аналогичная ситуация обстоит и с Зарафшаном, где к 2024 году Навоийский горно-металлургический комбинат планирует запустить новые мощности и таким образом создать 12 тысяч рабочих мест. Это означает, что через четыре года население Зарафшана превысит 100 тысяч граждан. На данный момент в городе проживают 84 тысячи человек. А согласно генеральному плану Зарафшана, утвержденному в 2008 году, численность населения должна находиться в пределах 70 тысяч человек.В связи с этим важно учитывать развитие производственной и сервисной инфраструктуры, актуализируя генеральные планы городов страны, полагает президент.Строительная отрасль стала драйверным направлением в экономике Узбекистана за последние пять лет. За пять лет в Узбекистане построили 8 тысяч многоквартирных домов, 21 тысячу объектов обслуживания, 10,5 тысяч объектов социальной сферы, а также 31 тысячу предприятий, также рассказал Мирзиёев.В целом объем строительных работ по стране увеличился в четыре раза и в прошлом году составил 107 трлн сумов.Во многом достичь таких показателей помогла программа "Прозрачное строительство", благодаря которой количество предприятий, которые могут участвовать в тендерах на строительство, достигло 18 тысяч.
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наманган, зарафшан, строительство
Генеральные планы Намангана и Зарафшана могут измениться
Обновленные планы городов должны учитывать развитие производственной инфраструктуры и темпы роста населения, считает Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Генеральные планы некоторых городов Узбекистана стоит обновить в соответствии с актуальными темпами роста населения и экономики. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 6 июля, сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
Например, генплан Намангана был утвержден в 2007 году и предполагает численность населения города в размере 630 тысяч человек, привел пример Мирзиёев. Однако уже сейчас население Намангана достигло почти миллиона граждан.
Аналогичная ситуация обстоит и с Зарафшаном, где к 2024 году Навоийский горно-металлургический комбинат планирует запустить новые мощности и таким образом создать 12 тысяч рабочих мест. Это означает, что через четыре года население Зарафшана превысит 100 тысяч граждан. На данный момент в городе проживают 84 тысячи человек. А согласно генеральному плану Зарафшана, утвержденному в 2008 году, численность населения должна находиться в пределах 70 тысяч человек.
В связи с этим важно учитывать развитие производственной и сервисной инфраструктуры, актуализируя генеральные планы городов страны, полагает президент.
Строительная отрасль стала драйверным направлением в экономике Узбекистана за последние пять лет. За пять лет в Узбекистане построили 8 тысяч многоквартирных домов, 21 тысячу объектов обслуживания, 10,5 тысяч объектов социальной сферы, а также 31 тысячу предприятий, также рассказал Мирзиёев.
В целом объем строительных работ по стране увеличился в четыре раза и в прошлом году составил 107 трлн сумов.
Во многом достичь таких показателей помогла программа "Прозрачное строительство", благодаря которой количество предприятий, которые могут участвовать в тендерах на строительство, достигло 18 тысяч.