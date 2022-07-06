https://uz.sputniknews.ru/20220706/shavkat-mirziyoev-rasskazal-ob-obstanovke-v-karakalpakstane-25955643.html
Шавкат Мирзиёев рассказал об обстановке в Каракалпакстане
Шавкат Мирзиёев рассказал об обстановке в Каракалпакстане
В настоящее время власти страны отслеживают ситуацию, чтобы ничего не угрожало спокойствию населения, заявил президент.
2022-07-06T17:57+0500
2022-07-06T17:57+0500
2022-07-06T17:57+0500
политика
шавкат мирзиёев
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Ситуация в Каракалпакстане находится под контролем, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 6 июля. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов."В настоящее время отслеживается ситуация в Каракалпакстане. Главное, чтобы спокойствию населения ничего не угрожало. Отрасли экономики работают. Люди заняты повседневной работой и домашними делами", - рассказал Мирзиёев.На данный момент в Каракалпакстане работают все объекты сферы обслуживания, в том числе рынки и магазины. Продукты питания в Каракалпакстан приходят бесперебойно."Органы государственной власти, представители общественности и правоохранительные органы организованно и слаженно работают для обеспечения стабильной обстановки в районе", - сказал Шавкат Мирзиёев.В настоящее время в разных регионах мира возникают новые очаги напряженности, обостряются конфликты между народами, возрастает опасность радикализма и экстремизма. В таких условиях Узбекистану важно противостоять "любым угрозам и рискам, наносящим ущерб стабильности и безопасности", подчеркнул Шавкат Мирзиёев."Если мы не будем бдительны и решительны, мир и спокойствие нашей страны, наших домой и будущее наших детей легко окажутся в опасности", - отметил он.Ранее президент рассказал, что беспорядки в Нукусе были организованы не за один день."Эти действия годами готовились иностранными силами. Их главная цель — посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта", - цитирует главу республики пресс-служба.На данный момент следственная группа проводит расследование событий, однако к процессу необходимо привлекать также представителей общественности, депутатов и гражданских активистов, считает лидер Узбекистана.
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шавкат мирзиёев, каракалпакстан
Шавкат Мирзиёев рассказал об обстановке в Каракалпакстане
В настоящее время власти страны отслеживают ситуацию, чтобы ничего не угрожало спокойствию населения, заявил президент.
ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Ситуация в Каракалпакстане находится под контролем, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 6 июля. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
"В настоящее время отслеживается ситуация в Каракалпакстане. Главное, чтобы спокойствию населения ничего не угрожало. Отрасли экономики работают. Люди заняты повседневной работой и домашними делами", - рассказал Мирзиёев.
На данный момент в Каракалпакстане работают все объекты сферы обслуживания, в том числе рынки и магазины. Продукты питания в Каракалпакстан приходят бесперебойно.
"Органы государственной власти, представители общественности и правоохранительные органы организованно и слаженно работают для обеспечения стабильной обстановки в районе", - сказал Шавкат Мирзиёев.
В настоящее время в разных регионах мира возникают новые очаги напряженности, обостряются конфликты между народами, возрастает опасность радикализма и экстремизма. В таких условиях Узбекистану важно противостоять "любым угрозам и рискам, наносящим ущерб стабильности и безопасности", подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
"Если мы не будем бдительны и решительны, мир и спокойствие нашей страны, наших домой и будущее наших детей легко окажутся в опасности", - отметил он.
Ранее президент рассказал, что беспорядки в Нукусе были организованы не за один день.
"Эти действия годами готовились иностранными силами. Их главная цель — посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта", - цитирует главу республики пресс-служба.
На данный момент следственная группа проводит расследование событий, однако к процессу необходимо привлекать также представителей общественности, депутатов и гражданских активистов, считает лидер Узбекистана.