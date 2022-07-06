https://uz.sputniknews.ru/20220706/shavkat-mirziyoev-za-besporyadkami-v-nukuse-stoyali-inostrannye-sily-25955347.html
Шавкат Мирзиёев: за беспорядками в Нукусе стояли иностранные силы
Шавкат Мирзиёев: за беспорядками в Нукусе стояли иностранные силы
Целью было посягательство на территориальную целостность страны и создание межэтнического конфликта, заявил президент.
2022-07-06T17:47+0500
2022-07-06T17:47+0500
2022-07-06T17:47+0500
политика
нукус
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Беспорядки в Нукусе были организованы не за один день – все действия готовились годами. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 6 июля, сообщает Шерзод Асадов."Конечно, эти мероприятия были организованы не за один день и не за десять дней. Эти действия годами готовились иностранными силами. Их главная цель — посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта", - цитирует главу республики пресс-служба.На данный момент следственная группа проводит расследование событий, однако к процессу необходимо привлекать также представителей общественности, депутатов и гражданских активистов, отметил президент.Действия силовых структур также нужно тщательно проанализировать, добавил Мирзиёев. Если они применили неправомерную силу, то их необходимо привлечь к уголовной ответственности в соответствии с законодательством.Кроме этого, Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования семьям граждан, погибших в результате беспорядков."Выражаю искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления пациентам, которые лечатся в больницах. В такие моменты мы сильнее чувствуем, насколько драгоценны мир и человеческая жизнь, как важно их сохранить и что все мы несем за это ответственность", - подчеркнул Мирзиёев.
нукус
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нукус, шавкат мирзиёев
Шавкат Мирзиёев: за беспорядками в Нукусе стояли иностранные силы
Целью было посягательство на территориальную целостность страны и создание межэтнического конфликта, заявил президент.
ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Беспорядки в Нукусе были организованы не за один день – все действия готовились годами. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 6 июля, сообщает Шерзод Асадов.
"Конечно, эти мероприятия были организованы не за один день и не за десять дней. Эти действия годами готовились иностранными силами. Их главная цель — посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта", - цитирует главу республики пресс-служба.
На данный момент следственная группа проводит расследование событий, однако к процессу необходимо привлекать также представителей общественности, депутатов и гражданских активистов, отметил президент.
Действия силовых структур также нужно тщательно проанализировать, добавил Мирзиёев. Если они применили неправомерную силу, то их необходимо привлечь к уголовной ответственности в соответствии с законодательством.
Кроме этого, Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования семьям граждан, погибших в результате беспорядков.
"Выражаю искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления пациентам, которые лечатся в больницах. В такие моменты мы сильнее чувствуем, насколько драгоценны мир и человеческая жизнь, как важно их сохранить и что все мы несем за это ответственность", - подчеркнул Мирзиёев.