https://uz.sputniknews.ru/20220706/ukrainskie-voyska-obstrelyali-makeevku-25969115.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Макеевке в ДНР.
2022-07-06T22:45+0500
2022-07-06T22:45+0500
2022-07-06T22:45+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/06/25968956_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_62e96269b536ae7d2da6a17cce2b53d5.jpg
ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. ВСУ в 21.00 по ташкентскому времени в среду обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, и Лозовое, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/06/25968956_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_592575f1449b6000be796faa11cd3c2d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, днр
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Макеевке в ДНР.
ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik.
ВСУ в 21.00 по ташкентскому времени в среду обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, и Лозовое, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 19.00 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм; 19.12 - населенный пункт Невельское – населенный пункт Лозовое: выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.