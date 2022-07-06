https://uz.sputniknews.ru/20220706/ukrainskie-voyska-obstrelyali-makeevku-25969115.html

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Макеевке в ДНР.

2022-07-06T22:45+0500

2022-07-06T22:45+0500

2022-07-06T22:45+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

днр

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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. ВСУ в 21.00 по ташкентскому времени в среду обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, и Лозовое, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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