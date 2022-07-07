https://uz.sputniknews.ru/20220707/nas-xotyat-pobedit-na-pole-boya--pust-poprobuyut--putin-26007816.html
"Нас хотят победить на поле боя — пусть попробуют" — Путин
"Нас хотят победить на поле боя — пусть попробуют" — Путин
Президент России Владимир Путин встретился с лидерами думских фракций и высказался о ситуации в мире.
2022-07-07T23:00+0500
2022-07-07T23:00+0500
2022-07-07T23:00+0500
россия
владимир путин
президент
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ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. В последнее время на Западе звучат заявления, что Россию в Донбассе нужно победить на поле боя — пусть попробуют, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.По словам российского лидера, Западу не нужна такая страна, как Россия, именно поэтому они поддерживали "пятую колонну", сепаратизм и терроризм.Также он добавил, что такие силы в России "получали и получают до сих пор безусловную поддержку со стороны этого самого коллективного Запада".Коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя исключительно агрессивно в отношении России, отметил Путин.Запад пытается навязать всему миру модель тоталитарного либерализма и повсеместного запрета. Но правда и реальность в том, что народы большинства стран не хотят такой жизни и такого будущего. Они стремятся не к формальному, декоративному, а к содержательному, настоящему суверенитету. И просто устали стоять на коленях, унижаться перед теми, кто считает себя исключительными. По его словам, из-за политики США произошел слом миропорядка и остановить его невозможно. А попытки Запада навязать свой миропорядок обречены на неудачу.Также глава государства коснулся энергетики. По его словам, иностранные партнеры "шумели, шумели" про переход на альтернативные источники энергии, а сами возвращаются к угольной сфере.А что касается атомной энергетики, добавил президент, то это тоже очень важный вопрос и вопросы энергетики без атома в современном мире решить невозможно.
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владимир путин, президент
"Нас хотят победить на поле боя — пусть попробуют" — Путин
Президент России Владимир Путин встретился с лидерами думских фракций и высказался о ситуации в мире.
ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. В последнее время на Западе звучат заявления, что Россию в Донбассе нужно победить на поле боя — пусть попробуют, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.
"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но похоже, всё к этому и идёт. Но все должны знать, что мы-то, по большому счёту, всерьёз пока ещё ничего и не начинали", — сказал президент.
По словам российского лидера, Западу не нужна такая страна, как Россия, именно поэтому они поддерживали "пятую колонну", сепаратизм и терроризм.
Также он добавил, что такие силы в России "получали и получают до сих пор безусловную поддержку со стороны этого самого коллективного Запада".
Коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя исключительно агрессивно в отношении России, отметил Путин.
"Наши предложения о создании системы равной безопасности в Европе отвергнуты, инициативы о совместной работе по проблеме противоракетной обороны отклонены, предупреждения о неприемлемости расширения НАТО, особенно за счет бывших республик СССР, проигнорированы", — напомнил он.
Запад пытается навязать всему миру модель тоталитарного либерализма и повсеместного запрета. Но правда и реальность в том, что народы большинства стран не хотят такой жизни и такого будущего. Они стремятся не к формальному, декоративному, а к содержательному, настоящему суверенитету. И просто устали стоять на коленях, унижаться перед теми, кто считает себя исключительными.
По его словам, из-за политики США произошел слом миропорядка и остановить его невозможно. А попытки Запада навязать свой миропорядок обречены на неудачу.
"Надо понимать, что процесс этот остановить уже невозможно. Ход истории неумолим. И попытки этого коллективного Запада навязать миру свой новый миропорядок обречены на неудачу", — сказал президент.
Также глава государства коснулся энергетики. По его словам, иностранные партнеры "шумели, шумели" про переход на альтернативные источники энергии, а сами возвращаются к угольной сфере.
"Вот наши коллеги в западных странах все шумели, шумели по поводу экологии и ограничения выбросов и так далее, а сейчас переходят к угольной генерации, у них и было больше угольной генерации во многих странах Европы, чем у нас, а сейчас будет еще больше", — сказал Путин.
А что касается атомной энергетики, добавил президент, то это тоже очень важный вопрос и вопросы энергетики без атома в современном мире решить невозможно.