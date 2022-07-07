https://uz.sputniknews.ru/20220707/nas-xotyat-pobedit-na-pole-boya--pust-poprobuyut--putin-26007816.html

"Нас хотят победить на поле боя — пусть попробуют" — Путин

"Нас хотят победить на поле боя — пусть попробуют" — Путин

Президент России Владимир Путин встретился с лидерами думских фракций и высказался о ситуации в мире.

2022-07-07T23:00+0500

2022-07-07T23:00+0500

2022-07-07T23:00+0500

россия

владимир путин

президент

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ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. В последнее время на Западе звучат заявления, что Россию в Донбассе нужно победить на поле боя — пусть попробуют, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.По словам российского лидера, Западу не нужна такая страна, как Россия, именно поэтому они поддерживали "пятую колонну", сепаратизм и терроризм.Также он добавил, что такие силы в России "получали и получают до сих пор безусловную поддержку со стороны этого самого коллективного Запада".Коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя исключительно агрессивно в отношении России, отметил Путин.Запад пытается навязать всему миру модель тоталитарного либерализма и повсеместного запрета. Но правда и реальность в том, что народы большинства стран не хотят такой жизни и такого будущего. Они стремятся не к формальному, декоративному, а к содержательному, настоящему суверенитету. И просто устали стоять на коленях, унижаться перед теми, кто считает себя исключительными. По его словам, из-за политики США произошел слом миропорядка и остановить его невозможно. А попытки Запада навязать свой миропорядок обречены на неудачу.Также глава государства коснулся энергетики. По его словам, иностранные партнеры "шумели, шумели" про переход на альтернативные источники энергии, а сами возвращаются к угольной сфере.А что касается атомной энергетики, добавил президент, то это тоже очень важный вопрос и вопросы энергетики без атома в современном мире решить невозможно.

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владимир путин, президент