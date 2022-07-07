Раненый военнослужащий рассказал, что происходило в Нукусе
© Foto : Национальное информагентство УзАСержант Музаффар Эшчанов
© Foto : Национальное информагентство УзА
Раненые военнослужащие рассказали УзА, что происходило в Нукусе. Приводим историю одного из них.
ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Раненые во время беспорядков в Нукусе военнослужащие, проходящие в данное время лечение в Центральном военном клиническом госпитале Минобороны Узбекистана, рассказали что происходило в столице Каракалпакстана.
В интервью Национальному информагенству Узбекистана УзА, сержант Музаффар Эшчанов пояснил, что прибыл на подкрепление вместе с сослуживцами по приказу из воинской части в Ургенче.
“Задача, поставленная перед нами, заключалась в предотвращении массовых беспорядков и разгоне демонстрантов. 2 июля около 17.00 поступил приказ вернуться в воинскую часть. Когда мы с личным составом выехали на прикрепленной к нам бронетехнике в сторону воинской части, перед нами вышли демонстранты в количестве 300-400 человек. Мы остановили технику, чтобы не повредить их. Мы сообщили об этом инциденте начальству через средства связи”, — рассказывает сержант.
По его словам, нарушители стали бросать в них железные предметы, камни, бутылки с зажигательной смесью. Оружия в руках у них не было. В какой-то момент толпа стала пытаться вскрыть люк бронетехники.
“В этот момент я сидел, потянув за люк рукой. Как только он открыл люк, меня ударили по голове куском железа. Я получил травму головы. Они били каждого из нас по отдельности в разные места. Среди них было 3-4 вожака. Нарушители выполняли то, что они им приказывали. Нас вывели из бронетехники и потребовали: "оставьте нас в покое, выходите из Каракалпакстана", — говорит Эшчанов.
Он вспоминает, участники нападения были в основном молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет. А руководили ими люди гораздо старшего возраста.
“Мы могли бы идти, не останавливаясь на бронированной военной технике, но мы этого не сделали, чтобы не навредить населению. Кроме того, нам было приказано не причинять вреда населению”, — уточняет он.
В Нукусе 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона.
Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период.
Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакстане стабилизировалась, на следующий день узбекистанский парламент решил сохранить статус автономии, предполагающий ее суверенитет, на чем настаивали протестующие.
По данным МВД Узбекистана, в ходе беспорядков погибло 18 человек, пострадало — 243, задержано — 516.