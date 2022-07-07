https://uz.sputniknews.ru/20220707/ranenyy-voennoslujaschiy-rasskazal-chto-proisxodilo-v-nukuse-26007362.html

Раненый военнослужащий рассказал, что происходило в Нукусе

Раненый военнослужащий рассказал, что происходило в Нукусе

Раненые военнослужащие рассказали УзА, что происходило в Нукусе. Приводим историю одного из них.

2022-07-07T21:43+0500

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общество

нукус

военнослужащие

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ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Раненые во время беспорядков в Нукусе военнослужащие, проходящие в данное время лечение в Центральном военном клиническом госпитале Минобороны Узбекистана, рассказали что происходило в столице Каракалпакстана.В интервью Национальному информагенству Узбекистана УзА, сержант Музаффар Эшчанов пояснил, что прибыл на подкрепление вместе с сослуживцами по приказу из воинской части в Ургенче.По его словам, нарушители стали бросать в них железные предметы, камни, бутылки с зажигательной смесью. Оружия в руках у них не было. В какой-то момент толпа стала пытаться вскрыть люк бронетехники.Он вспоминает, участники нападения были в основном молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет. А руководили ими люди гораздо старшего возраста.В Нукусе 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакстане стабилизировалась, на следующий день узбекистанский парламент решил сохранить статус автономии, предполагающий ее суверенитет, на чем настаивали протестующие.По данным МВД Узбекистана, в ходе беспорядков погибло 18 человек, пострадало — 243, задержано — 516.

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нукус, военнослужащие