https://uz.sputniknews.ru/20220707/ubytochnyy-uzbekistanskiy-ximprom-vyshel-v-plyus-26006587.html
“Убыточный” узбекистанский химпром вышел в плюс
“Убыточный” узбекистанский химпром вышел в плюс
За последние три года отраслевое производство в химической промышленности Узбекистана увеличилось в 1,5 раза, а экспорт — в 2 раза.
2022-07-07T21:06+0500
2022-07-07T21:06+0500
2022-07-07T21:06+0500
экономика
узбекистан
экспорт
производство
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ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Отрасль химической промышленности, считавшаяся в Узбекистане прежде убыточной, закончила 2021 год с чистой прибылью в размере 1,6 триллиона сумов.Об этом президенту Шавкату Мирзиёеву доложил председатель правления акционерного общества “Узкимёсаноат” Журабек Мирзамахмудов. По его словам, за последние три года отраслевое производство увеличилось в 1,5 раза, а экспорт — в 2 раза, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.До конца года планируется довести производство до 14 триллионов сумов, экспорт — до 425 миллионов долларов. Для этого во втором полугодии намечено произвести 650 тысяч тонн азотных, 70 тысяч тонн фосфорных и 120 тысяч тонн калийных удобрений, 80 тысяч тонн поливинилхлорида.Также до конца года будет освоено 400 миллионов долларов инвестиций и запущено 9 проектов. В частности, на “Навоиазоте” намечено организовать производство метилцеллюлозы, технического газа, жидких минеральных удобрений, в Чирчикском химическом технопарке — вспененного полипропилена, органических удобрений и полимерной продукции.Президент подчеркнул, что новые проекты необходимо реализовать только с привлечением частных инвестиций. Поставлена задача сформировать портфель проектов на сумму не менее 1 миллиарда долларов в 5 химических кластерах.Также даны поручения по ускорению приватизации предприятий акционерного общества.
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узбекистан, экспорт, производство
“Убыточный” узбекистанский химпром вышел в плюс
За последние три года отраслевое производство в химической промышленности Узбекистана увеличилось в 1,5 раза, а экспорт — в 2 раза.
ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Отрасль химической промышленности, считавшаяся в Узбекистане прежде убыточной, закончила 2021 год с чистой прибылью в размере 1,6 триллиона сумов.
Об этом президенту Шавкату Мирзиёеву доложил председатель правления акционерного общества “Узкимёсаноат” Журабек Мирзамахмудов. По его словам, за последние три года отраслевое производство увеличилось в 1,5 раза, а экспорт — в 2 раза, сообщает
пресс-служба узбекистанского лидера.
“За шесть месяцев текущего года предприятиями общества выпущено продукции почти на 7 триллионов сумов, рост объемов производства составил 11 процентов. Экспортировано товаров на сумму 218 миллионов долларов”, — говорится в сообщении.
До конца года планируется довести производство до 14 триллионов сумов, экспорт — до 425 миллионов долларов. Для этого во втором полугодии намечено произвести 650 тысяч тонн азотных, 70 тысяч тонн фосфорных и 120 тысяч тонн калийных удобрений, 80 тысяч тонн поливинилхлорида.
Также до конца года будет освоено 400 миллионов долларов инвестиций и запущено 9 проектов. В частности, на “Навоиазоте” намечено организовать производство метилцеллюлозы, технического газа, жидких минеральных удобрений, в Чирчикском химическом технопарке — вспененного полипропилена, органических удобрений и полимерной продукции.
Президент подчеркнул, что новые проекты необходимо реализовать только с привлечением частных инвестиций. Поставлена задача сформировать портфель проектов на сумму не менее 1 миллиарда долларов в 5 химических кластерах.
Также даны поручения по ускорению приватизации предприятий акционерного общества.