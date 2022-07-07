https://uz.sputniknews.ru/20220707/v-tashkentskom-filiale-mgimo-proshlo-vruchenie-diplomov-25971016.html

В ташкентском филиале МГИМО прошло вручение дипломов

В ташкентском филиале МГИМО прошло вручение дипломов

В филиале МГИМО в Ташкенте прошел ряд торжественных мероприятий.

2022-07-07T09:35+0500

2022-07-07T09:35+0500

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общество

ташкент

филиал

мгимо

диплом

мероприятие

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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. В минувшие выходные в ташкентском филиале МГИМО прошел ряд торжественных мероприятий по случаю окончания учебного года. Об этом сообщает посольство России в Узбекистане.Так, выпускникам Лицейских классов МГИМО вручили российские аттестаты об общем образовании. Также состоялась встреча со школьниками, которые заинтересованы в поступлении в Лицей МГИМО в Ташкенте — первую "русскую международную школу", которая открывается в рамках государственной программы поддержки российских университетов "Приоритет-2030".Кроме этого, прошел день открытых дверей для абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата и магистратуры. Заключительным мероприятием стала торжественная церемония вручения дипломов выпускникам магистратуры МГИМО-Ташкент.Выпускники и их родители выступили со словами благодарности в адрес преподавателей, руководителей программ и администрации университета, отметив высокий спрос на направления в Узбекистане, важность "московских модулей" в процессе обучения и индивидуальный подход к каждому учащемуся.Известно, что филиал Московского государственного института (университета) международных отношений МИД России открыл набор на программы магистратуры на 2022/23 учебный год. Документы можно подать до 20 июля.Набор проводят на следующие программы:

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ташкент, филиал, мгимо, диплом, мероприятие