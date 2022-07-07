https://uz.sputniknews.ru/20220707/v-uzbekistane-podderjit-roditeley-uchenikov-chastnyx-shkol-25996749.html

В Узбекистане поддержит родителей учеников частных школ

В Узбекистане поддержит родителей учеников частных школ

В Законодательной палате рассмотрели законопроект, предусматривающий освобождение родителей от подоходного налога сумм, направленных на оплату частных детсадов и школ.

2022-07-07T20:24+0500

2022-07-07T20:24+0500

2022-07-07T20:24+0500

общество

узбекистан

родители

школы

законодательная палата олий мажлиса

законопроект

детский сад

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ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана предложили освободить от подоходного налога сумму, которые платят родители за частные детские сады и школы.Данный вопрос был рассмотрен в рамках законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленные на совершенствование налогового и таможенного законодательства, а также применение налоговых и таможенных льгот”.Документом предусматривается освобождение родителей от налога на доходы с сумм, направленных на оплату обучения и воспитания детей в негосударственных дошкольных образовательных организациях и школах, до 3 млн сумов в месяц.Также законопроект предлагает снижение ставки акцизного налога на услуги мобильной связи с 15 до 10 процентов и предоставление налоговых льгот для развития сферы услуг.

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узбекистан, родители, школы, законодательная палата олий мажлиса, законопроект, детский сад