https://uz.sputniknews.ru/20220707/v-uzbekistane-podderjit-roditeley-uchenikov-chastnyx-shkol-25996749.html
В Узбекистане поддержит родителей учеников частных школ
В Узбекистане поддержит родителей учеников частных школ
В Законодательной палате рассмотрели законопроект, предусматривающий освобождение родителей от подоходного налога сумм, направленных на оплату частных детсадов и школ.
2022-07-07T20:24+0500
2022-07-07T20:24+0500
2022-07-07T20:24+0500
общество
узбекистан
родители
школы
законодательная палата олий мажлиса
законопроект
детский сад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0c/22164271_0:0:1881:1059_1920x0_80_0_0_09e9f7e457aabdb38cb73e13e737867a.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана предложили освободить от подоходного налога сумму, которые платят родители за частные детские сады и школы.Данный вопрос был рассмотрен в рамках законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленные на совершенствование налогового и таможенного законодательства, а также применение налоговых и таможенных льгот”.Документом предусматривается освобождение родителей от налога на доходы с сумм, направленных на оплату обучения и воспитания детей в негосударственных дошкольных образовательных организациях и школах, до 3 млн сумов в месяц.Также законопроект предлагает снижение ставки акцизного налога на услуги мобильной связи с 15 до 10 процентов и предоставление налоговых льгот для развития сферы услуг.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0c/22164271_0:0:1671:1253_1920x0_80_0_0_abd857b14c891f00b838987d3d634755.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, родители, школы, законодательная палата олий мажлиса, законопроект, детский сад
В Узбекистане поддержит родителей учеников частных школ
В Законодательной палате рассмотрели законопроект, предусматривающий освобождение родителей от подоходного налога сумм, направленных на оплату частных детсадов и школ.
ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана предложили освободить от подоходного налога сумму, которые платят родители за частные детские сады и школы.
Данный вопрос был рассмотрен
в рамках законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленные на совершенствование налогового и таможенного законодательства, а также применение налоговых и таможенных льгот”.
Документом предусматривается освобождение родителей от налога на доходы с сумм, направленных на оплату обучения и воспитания детей в негосударственных дошкольных образовательных организациях и школах, до 3 млн сумов в месяц.
Также законопроект предлагает снижение ставки акцизного налога на услуги мобильной связи с 15 до 10 процентов и предоставление налоговых льгот для развития сферы услуг.