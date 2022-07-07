https://uz.sputniknews.ru/20220707/v-uzbekistane-vypustili-pervyx-pedagogov-trenerov-russkogo-yazyka--video-25993422.html

В Узбекистане выпустили первых педагогов-тренеров русского языка — видео

В Узбекистане выпустили первых педагогов-тренеров русского языка — видео

В Ташкенте в торжественной обстановке вручили первые сертификаты преподавателям русского языка как иностранного в рамках программы “Nota terra”.

2022-07-07T18:34+0500

2022-07-07T18:34+0500

2022-07-07T18:34+0500

общество

узбекистан

тренер

русский язык

ташкент

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ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. В Узбекистане выпустили первых педагогов-тренеров русского языка и выбрали филолога года. По данным Агентства по популяризации изучения иностранных языков, мероприятие прошло в торжественной форме.Всего сертификаты получили 66 преподавателей, 41 из них из столичной области. Как отмечается, они прошли полугодичное обучение по программе русского языка как иностранного “Nota terra”.Как отметила координатор программ по русскому языку Ирина Сульжина, программа стала платформой для общения и обмена опытом, где участники смогли усовершенствовать свои методические наработки.Также, в рамках мероприятия подведены итоги конкурса “Филолог года”. Участникам требовалось придумать инновационную методическую разработку для обучения русского языка как иностранного и написать эссе на тему “Русский язык в моей жизни”.Каждому обладателю призового места вручено по 200 экземпляров методических и учебных пособий от Русского дома.

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узбекистан, тренер, русский язык, ташкент