https://uz.sputniknews.ru/20220707/za-polgoda-skoraya-pomosch-prinyala-svyshe-6-mln-vyzovov-26007613.html

За полгода “скорая помощь” приняла свыше 6 млн вызовов

За полгода “скорая помощь” приняла свыше 6 млн вызовов

За первое полугодие в службу "скорой помощи" позвонило более 6 миллионов раз. Свыше 11 тысяч из этих звонок были связаны с подозрением на коронавирус.

2022-07-07T22:45+0500

2022-07-07T22:45+0500

2022-07-07T22:45+0500

общество

скорая помощь

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/09/15965258_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_455bfe6488bec7657f4135b1054fd839.jpg

ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. За первые шесть месяцев 2022 года с службу “103” поступило 6 миллионов 245 тысяч 280 вызовов, сообщила пресс-служба узбекистанского Минздрава.Из них 570 тысяч 817 пациентов были госпитализированы, уточнили в ведомстве.При этом, за тот же период прошлого года в службу скорой медицинской помощи поступило 5 миллионов 811 тысяч 380 звонков.Наибольшее количество звонков в этом году поступило в Ферганской области — 719 341. Далее следуют Андижанская (666 206), Ташкентская область (623 095) и город Ташкент (622 578).В целях профилактики коронавирусной инфекции и недопущения ее распространения, бригады службы "103" обслуживают население круглосуточно. По данным Минздрава, за прошедшие шесть месяцев в "скорую помощь" поступило 11 тысяч 157 звонков, связанных с подозрением на коронавирусную инфекцию.По данным Минздрава, накануне в стране зафиксировали 94 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных COVID-19 с начала пандемии в Узбекистане достигло 241 377 человек.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

скорая помощь, коронавирус covid-19