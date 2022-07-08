https://uz.sputniknews.ru/20220708/ekspert-prezident-uzbekistana-mnogo-delaet-dlya-religioznogo-prosvescheniya-v-strane-26044820.html

Эксперт: президент Узбекистана много делает для религиозного просвещения в стране

Эксперт: президент Узбекистана много делает для религиозного просвещения в стране

Аляутдинов оценил религиозное просвещение в Узбекистане

2022-07-08T22:11+0500

2022-07-08T22:11+0500

2022-07-08T22:11+0500

видео

узбекистан

президент

религия

интервью

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Мусульманский праздник Курбан байрам отмечают 9 июля. По этому случаю мы пригласили на интервью имама московской мемориальной мечети, председателя совета улемов духовного управления мусульман России Шамиля Аляутдинова. По мнению Аляутдинова, религиозное просвещение и реформы помогают предотвратить развитие радикализма. Как отмечают Курбан байрам? Какие обряды соблюдают на праздник? В какие благотворительных акция участвуют мусульмане на этот праздник? Как происходят взаимодействия разных общин? Ответ на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью на канале Sputnik.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан, президент, религия, интервью, видео