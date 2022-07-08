https://uz.sputniknews.ru/20220708/ekspert-prezident-uzbekistana-mnogo-delaet-dlya-religioznogo-prosvescheniya-v-strane-26044820.html
Эксперт: президент Узбекистана много делает для религиозного просвещения в стране
Эксперт: президент Узбекистана много делает для религиозного просвещения в стране
Аляутдинов оценил религиозное просвещение в Узбекистане
2022-07-08T22:11+0500
2022-07-08T22:11+0500
2022-07-08T22:11+0500
видео
узбекистан
президент
религия
интервью
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Мусульманский праздник Курбан байрам отмечают 9 июля. По этому случаю мы пригласили на интервью имама московской мемориальной мечети, председателя совета улемов духовного управления мусульман России Шамиля Аляутдинова. По мнению Аляутдинова, религиозное просвещение и реформы помогают предотвратить развитие радикализма. Как отмечают Курбан байрам? Какие обряды соблюдают на праздник? В какие благотворительных акция участвуют мусульмане на этот праздник? Как происходят взаимодействия разных общин? Ответ на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью на канале Sputnik.
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узбекистан, президент, религия, интервью, видео
Эксперт: президент Узбекистана много делает для религиозного просвещения в стране
Эксперт Шамиль Аляутдинов оценил действия президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по религиозному просвещению граждан.
Мусульманский праздник Курбан байрам отмечают 9 июля. По этому случаю мы пригласили на интервью имама московской мемориальной мечети, председателя совета улемов духовного управления мусульман России Шамиля Аляутдинова.
По мнению Аляутдинова, религиозное просвещение и реформы помогают предотвратить развитие радикализма.
"Шавкат Мирзиёев сделал очень серьезные шаги не только в вопросе экономического развития Узбекистана, внутреннего туризма, но и в вопросе религиозного просвещения",- сказал имам.
Как отмечают Курбан байрам? Какие обряды соблюдают на праздник? В какие благотворительных акция участвуют мусульмане на этот праздник? Как происходят взаимодействия разных общин? Ответ на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью на канале Sputnik
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