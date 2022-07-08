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Как Синдзо Абэ развивал отношения с Узбекистаном - фото
Как Синдзо Абэ развивал отношения с Узбекистаном - фото
Бывший премьер-министр Японии отмечал роль Узбекистана в активизации взаимодействия стран Центральной Азии.
2022-07-08T20:01+0500
2022-07-08T20:01+0500
политика
синдзо абэ
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Сегодня после покушения скончался бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Известно, что политик поддерживал реформы, проходящие в Узбекистане, и выступал за наращивание сотрудничества Японии с республикой.Sputnik собрал фотографии с официального визита президента Шавката Мирзиёева в Японию в 2019 году, в ходе которого состоялись переговоры с Синдзо Абэ.
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синдзо абэ, фото

Как Синдзо Абэ развивал отношения с Узбекистаном - фото

20:01 08.07.2022
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Бывший премьер-министр Японии отмечал роль Узбекистана в активизации взаимодействия стран Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Сегодня после покушения скончался бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Известно, что политик поддерживал реформы, проходящие в Узбекистане, и выступал за наращивание сотрудничества Японии с республикой.
Sputnik собрал фотографии с официального визита президента Шавката Мирзиёева в Японию в 2019 году, в ходе которого состоялись переговоры с Синдзо Абэ.
© Пресс-служба президента Узбекистана

Синдзо Абэ, на тот момент занимавший пост премьер-министра Японии, лично встречал президента Мирзиёева.

Синдзо Абэ, на тот момент занимавший пост премьер-министра Японии, лично встречал президента Мирзиёева. - Sputnik Узбекистан
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана

Синдзо Абэ, на тот момент занимавший пост премьер-министра Японии, лично встречал президента Мирзиёева.

© Пресс-служба президента Узбекистана

В ходе визита Узбекистан и Япония подписали более десяти документов, связанных со сферами экономики, промышленности, туризма, науки, инноваций, образования и спорта.

В ходе визита Узбекистан и Япония подписали более десяти документов, связанных со сферами экономики, промышленности, туризма, науки, инноваций, образования и спорта. - Sputnik Узбекистан
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана

В ходе визита Узбекистан и Япония подписали более десяти документов, связанных со сферами экономики, промышленности, туризма, науки, инноваций, образования и спорта.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Выступая перед СМИ, Абэ отметил, что выражает "полную поддержку" осуществляемым реформам в Узбекистане. В частности, он отметил роль республики в активизации регионального взаимодействия в Центральной Азии.

Выступая перед СМИ, Абэ отметил, что выражает &quot;полную поддержку&quot; осуществляемым реформам в Узбекистане. В частности, он отметил роль республики в активизации регионального взаимодействия в Центральной Азии. - Sputnik Узбекистан
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана

Выступая перед СМИ, Абэ отметил, что выражает "полную поддержку" осуществляемым реформам в Узбекистане. В частности, он отметил роль республики в активизации регионального взаимодействия в Центральной Азии.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Также Абэ позитивно оценил политику Узбекистана по либерализации экономики.

Также Абэ позитивно оценил политику Узбекистана по либерализации экономики. - Sputnik Узбекистан
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана

Также Абэ позитивно оценил политику Узбекистана по либерализации экономики.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Кроме этого, Синдзо Абэ и его супруга Акиэ Абэ организовали торжественный прием в честь Шавката Мирзиёева и его супруги Зироат Мирзиёевой.

Кроме этого, Синдзо Абэ и его супруга Акиэ Абэ организовали торжественный прием в честь Шавката Мирзиёева и его супруги Зироат Мирзиёевой. - Sputnik Узбекистан
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана

Кроме этого, Синдзо Абэ и его супруга Акиэ Абэ организовали торжественный прием в честь Шавката Мирзиёева и его супруги Зироат Мирзиёевой.

© Пресс-служба президента Узбекистана

"Мы вместе с господином президентом, руководствуясь совместным заявлением, будем работать рука об руку для развития сотрудничества по всем направлениям", - заявил Синдзо Абэ.

&quot;Мы вместе с господином президентом, руководствуясь совместным заявлением, будем работать рука об руку для развития сотрудничества по всем направлениям&quot;, - заявил Синдзо Абэ. - Sputnik Узбекистан
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Мы вместе с господином президентом, руководствуясь совместным заявлением, будем работать рука об руку для развития сотрудничества по всем направлениям", - заявил Синдзо Абэ.

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