https://uz.sputniknews.ru/20220708/kak-sindzo-abe-razvival-otnosheniya-s-uzbekistanom---foto-26040568.html

Как Синдзо Абэ развивал отношения с Узбекистаном - фото

Как Синдзо Абэ развивал отношения с Узбекистаном - фото

Бывший премьер-министр Японии отмечал роль Узбекистана в активизации взаимодействия стран Центральной Азии.

2022-07-08T20:01+0500

2022-07-08T20:01+0500

2022-07-08T20:01+0500

политика

синдзо абэ

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Сегодня после покушения скончался бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Известно, что политик поддерживал реформы, проходящие в Узбекистане, и выступал за наращивание сотрудничества Японии с республикой.Sputnik собрал фотографии с официального визита президента Шавката Мирзиёева в Японию в 2019 году, в ходе которого состоялись переговоры с Синдзо Абэ.

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синдзо абэ, фото