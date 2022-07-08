Как Синдзо Абэ развивал отношения с Узбекистаном - фото
Синдзо Абэ, на тот момент занимавший пост премьер-министра Японии, лично встречал президента Мирзиёева.
Синдзо Абэ, на тот момент занимавший пост премьер-министра Японии, лично встречал президента Мирзиёева.
В ходе визита Узбекистан и Япония подписали более десяти документов, связанных со сферами экономики, промышленности, туризма, науки, инноваций, образования и спорта.
В ходе визита Узбекистан и Япония подписали более десяти документов, связанных со сферами экономики, промышленности, туризма, науки, инноваций, образования и спорта.
Выступая перед СМИ, Абэ отметил, что выражает "полную поддержку" осуществляемым реформам в Узбекистане. В частности, он отметил роль республики в активизации регионального взаимодействия в Центральной Азии.
Выступая перед СМИ, Абэ отметил, что выражает "полную поддержку" осуществляемым реформам в Узбекистане. В частности, он отметил роль республики в активизации регионального взаимодействия в Центральной Азии.
Также Абэ позитивно оценил политику Узбекистана по либерализации экономики.
Также Абэ позитивно оценил политику Узбекистана по либерализации экономики.
Кроме этого, Синдзо Абэ и его супруга Акиэ Абэ организовали торжественный прием в честь Шавката Мирзиёева и его супруги Зироат Мирзиёевой.
Кроме этого, Синдзо Абэ и его супруга Акиэ Абэ организовали торжественный прием в честь Шавката Мирзиёева и его супруги Зироат Мирзиёевой.
"Мы вместе с господином президентом, руководствуясь совместным заявлением, будем работать рука об руку для развития сотрудничества по всем направлениям", - заявил Синдзо Абэ.
"Мы вместе с господином президентом, руководствуясь совместным заявлением, будем работать рука об руку для развития сотрудничества по всем направлениям", - заявил Синдзо Абэ.