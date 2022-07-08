https://uz.sputniknews.ru/20220708/meduchrejdeniya-budut-rabotat-kruglosutochno-v-prazdnichnye-dni-26030662.html
Медучреждения будут работать круглосуточно в праздничные дни
Медучреждения будут работать круглосуточно в праздничные дни
Почти три тысячи бригад скорой помощи по всему Узбекистану готовы выехать на вызовы граждан в праздничные дни.
2022-07-08T17:15+0500
2022-07-08T17:15+0500
2022-07-08T17:15+0500
общество
узбекистан
скорая помощь
граждане
праздничные дни
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В праздничные дни на Курбан Хайит медицинские учреждения Узбекистана будут работать круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики в своем Telegram-канале.Праздничные нерабочие дни, приуроченные к празднованию Курбан Хайита, продлятся с 9 по 12 июля. В это время в Узбекистане будет работать специальный штаб по координации деятельности медицинских учреждений в нерабочие дни. Он создан в Минздраве.Так, 40 тыс. медицинских работников будут оказывать населению услуги по оказанию медпомощи в установленном законодательством порядке. На праздники будут работать более одной тысячи семейных поликлиник, все районные, областные и республиканские больницы, специализированные медцентры, а также клиники при медуниверситетах.Врачи, медсестры и мебратья Республиканского научного Центра экстренной медицинской помощи также будут круглосуточно дежурить в 13 филиалах и 182 населенных пунктах страны, а 2724 бригады скорой помощи будут готовы к выездам.Также будут работать 227 родильных и 245 детских лечебных учреждений, а также все медучреждения, которые специализируются на коронавирусе - инфекционные больницы и пункты ПЦР-тестирования.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, скорая помощь, граждане, праздничные дни
Медучреждения будут работать круглосуточно в праздничные дни
Почти три тысячи бригад скорой помощи по всему Узбекистану готовы выехать на вызовы граждан в праздничные дни.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
В праздничные дни на Курбан Хайит медицинские учреждения Узбекистана будут работать круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики в своем Telegram-канале
.
Праздничные нерабочие дни, приуроченные к празднованию Курбан Хайита, продлятся с 9 по 12 июля. В это время в Узбекистане будет работать специальный штаб по координации деятельности медицинских учреждений в нерабочие дни. Он создан в Минздраве.
Так, 40 тыс. медицинских работников будут оказывать населению услуги по оказанию медпомощи в установленном законодательством порядке. На праздники будут работать более одной тысячи семейных поликлиник, все районные, областные и республиканские больницы, специализированные медцентры, а также клиники при медуниверситетах.
Врачи, медсестры и мебратья Республиканского научного Центра экстренной медицинской помощи также будут круглосуточно дежурить в 13 филиалах и 182 населенных пунктах страны, а 2724 бригады скорой помощи будут готовы к выездам.
Также будут работать 227 родильных и 245 детских лечебных учреждений, а также все медучреждения, которые специализируются на коронавирусе - инфекционные больницы и пункты ПЦР-тестирования.