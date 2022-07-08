https://uz.sputniknews.ru/20220708/nalogovye-postupleniya-vyrosli-bolee-chem-na-15-26008599.html
Налоговые поступления выросли более чем на 15%
Налоговые поступления выросли более чем на 15%
В Налоговом комитете Узбекистана заявили о росте налоговых сборов и назвали пять регионов, которые обеспечили наибольшую доходность бюджета.
2022-07-08T08:07+0500
2022-07-08T08:07+0500
2022-07-08T08:07+0500
экономика
государственный налоговый комитет
узбекистан
бюджет
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В первом полугодии налоговые поступления в бюджет Узбекистана составили 71 трлн сумов, сообщили в пресс-службе Государственного налогового комитета (ГНК).По данным ГНК, это на 15,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (61,4 трлн сумов).Рост поступлений обеспечен, главным образом, за счет увеличения числа налогоплательщиков.Этому, в свою очередь, способствовало снижение налоговой нагрузки и расширение налогооблагаемой базы за счет совершенствования налогового администрирования и повышения экономической активности субъектов предпринимательства.Самыми “доходными” регионами с наиболее высокими темпами роста стали:
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MIA „Rosiya Segodnya“
государственный налоговый комитет, узбекистан, бюджет
Налоговые поступления выросли более чем на 15%
В Налоговом комитете Узбекистана заявили о росте налоговых сборов и назвали пять регионов, которые обеспечили наибольшую доходность бюджета.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В первом полугодии налоговые поступления в бюджет Узбекистана составили 71 трлн сумов, сообщили в пресс-службе Государственного налогового комитета (ГНК).
По данным ГНК, это на 15,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (61,4 трлн сумов).
Рост поступлений обеспечен, главным образом, за счет увеличения числа налогоплательщиков.
Этому, в свою очередь, способствовало снижение налоговой нагрузки и расширение налогооблагаемой базы за счет совершенствования налогового администрирования и повышения экономической активности субъектов предпринимательства.
Самыми “доходными” регионами с наиболее высокими темпами роста стали:
Ташкент — 43,5 процента (9,9 трлн сумов);
Ферганская область — 39,1 процента (2 трлн сумов);
Самаркандская область — 36,1 процента (1,9 трлн сумов);
Бухарская область — 35,7 процента (1,5 трлн сумов);
Сурхандарьинская область — 34,1 процента (1,2 трлн сумов).