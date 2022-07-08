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Неизвестный ранил экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Неизвестный ранил экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Экс-премьера госпитализировали без сознания - подробности.
2022-07-08T08:24+0500
2022-07-08T08:27+0500
в мире
япония
нападение
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ТАШКЕНТ, 8 июл– Sputnik. Неизвестный напал на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал NHK.По информации, Абэ мог получить ранение из огнестрельного оружия, корреспондент телеканала сообщает, что поблизости от места выступления были слышны выстрелы. По некоторым данным, политика видели истекающим кровью.Экс-премьера госпитализировали без сознания. По информации агентства Киодо, он не подает признаков жизни.
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япония, нападение

Неизвестный ранил экс-премьера Японии Синдзо Абэ

08:24 08.07.2022 (обновлено: 08:27 08.07.2022)
© Sputnik / Григорий СысоевСиндзо Абэ, архивное фото
Синдзо Абэ, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Экс-премьера Абэ госпитализировали без сознания - подробности.
ТАШКЕНТ, 8 июл– Sputnik. Неизвестный напал на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал NHK.
По информации, Абэ мог получить ранение из огнестрельного оружия, корреспондент телеканала сообщает, что поблизости от места выступления были слышны выстрелы. По некоторым данным, политика видели истекающим кровью.
Экс-премьера госпитализировали без сознания. По информации агентства Киодо, он не подает признаков жизни.
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