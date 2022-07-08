https://uz.sputniknews.ru/20220708/neizvestnyy-ranil-eks-premera-yaponii-sindzo-abe-26009526.html

Неизвестный ранил экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Неизвестный ранил экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Экс-премьера госпитализировали без сознания - подробности.

2022-07-08T08:24+0500

2022-07-08T08:24+0500

2022-07-08T08:27+0500

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япония

нападение

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ТАШКЕНТ, 8 июл– Sputnik. Неизвестный напал на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал NHK.По информации, Абэ мог получить ранение из огнестрельного оружия, корреспондент телеканала сообщает, что поблизости от места выступления были слышны выстрелы. По некоторым данным, политика видели истекающим кровью.Экс-премьера госпитализировали без сознания. По информации агентства Киодо, он не подает признаков жизни.

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япония, нападение