https://uz.sputniknews.ru/20220708/neizvestnyy-ranil-eks-premera-yaponii-sindzo-abe-26009526.html
Неизвестный ранил экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Неизвестный ранил экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Экс-премьера госпитализировали без сознания - подробности.
2022-07-08T08:24+0500
2022-07-08T08:24+0500
2022-07-08T08:27+0500
в мире
япония
нападение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1d/24864765_0:0:2356:1325_1920x0_80_0_0_7e47f546d4c61a2a4c71e7c25d250e79.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июл– Sputnik. Неизвестный напал на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал NHK.По информации, Абэ мог получить ранение из огнестрельного оружия, корреспондент телеканала сообщает, что поблизости от места выступления были слышны выстрелы. По некоторым данным, политика видели истекающим кровью.Экс-премьера госпитализировали без сознания. По информации агентства Киодо, он не подает признаков жизни.
япония
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1d/24864765_0:0:2300:1725_1920x0_80_0_0_fa96eb805d2c07e59d80759f5ebdeea8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
япония, нападение
Неизвестный ранил экс-премьера Японии Синдзо Абэ
08:24 08.07.2022 (обновлено: 08:27 08.07.2022)
Экс-премьера Абэ госпитализировали без сознания - подробности.
ТАШКЕНТ, 8 июл– Sputnik
. Неизвестный напал на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара, сообщает РИА Новости
со ссылкой на канал NHK.
По информации, Абэ мог получить ранение из огнестрельного оружия, корреспондент телеканала сообщает, что поблизости от места выступления были слышны выстрелы. По некоторым данным, политика видели истекающим кровью.
Экс-премьера госпитализировали без сознания. По информации агентства Киодо, он не подает признаков жизни.