https://uz.sputniknews.ru/20220708/rossiyskie-uchenye-vyyasnili-kak-sdelat-superfud-iz-mikrovodorosley-26008380.html

Российские ученые выяснили, как сделать суперфуд из микроводорослей

Российские ученые выяснили, как сделать суперфуд из микроводорослей

Российские ученые нашли способ извлечения полезных веществ из микроводорослей. Это поможет создать продукты питания для профилактики диабета, гипертонии, анемии и болезней желудочно-кишечного тракта.

2022-07-08T07:01+0500

2022-07-08T07:01+0500

2022-07-08T07:01+0500

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Специалисты Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта разработали методы очистки, обнаружения и определения характеристик белкового концентрата, углеводов, липидов и нейтральных жиров из микроводорослей Chlorella vulgaris, Arthrospira platensis и Dunaliella salina, сообщает РИА Новости.По его словам, на этом список "заслуг" микроводорослей не заканчивается. Элементы, полученные из них, способны повысить продуктивность водоемов и плодородие почв, а также участвовать в экологическом мониторинге в качестве индикаторных организмов.Он также добавил, что культивировать микроводоросли проще и дешевле, чем обычные растения. Для жизни им нужен только углекислый газ и солнечный свет. Это значит, что можно вырастить количество водорослей, эквивалентное растительным культурам, с гораздо меньшими затратами.По словам ученых, белки водорослей и их извлечение являются малоисследованной областью, что открывает широкое поле как для научных открытий, так и для производственного применения. Изученные в ходе исследования микроводоросли Калининградской области до настоящего момента пристальному анализу с точки зрения их полезности не подвергались.

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