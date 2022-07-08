https://uz.sputniknews.ru/20220708/rossiyskie-uchenye-vyyasnili-kak-sdelat-superfud-iz-mikrovodorosley-26008380.html
Российские ученые выяснили, как сделать суперфуд из микроводорослей
Российские ученые выяснили, как сделать суперфуд из микроводорослей
Российские ученые нашли способ извлечения полезных веществ из микроводорослей. Это поможет создать продукты питания для профилактики диабета, гипертонии, анемии и болезней желудочно-кишечного тракта.
2022-07-08T07:01+0500
2022-07-08T07:01+0500
2022-07-08T07:01+0500
это интересно
ученые
продукты
питание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/07/26008242_0:52:3086:1788_1920x0_80_0_0_9750bfae4dd4a5f12939361e90c51099.jpg
Специалисты Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта разработали методы очистки, обнаружения и определения характеристик белкового концентрата, углеводов, липидов и нейтральных жиров из микроводорослей Chlorella vulgaris, Arthrospira platensis и Dunaliella salina, сообщает РИА Новости.По его словам, на этом список "заслуг" микроводорослей не заканчивается. Элементы, полученные из них, способны повысить продуктивность водоемов и плодородие почв, а также участвовать в экологическом мониторинге в качестве индикаторных организмов.Он также добавил, что культивировать микроводоросли проще и дешевле, чем обычные растения. Для жизни им нужен только углекислый газ и солнечный свет. Это значит, что можно вырастить количество водорослей, эквивалентное растительным культурам, с гораздо меньшими затратами.По словам ученых, белки водорослей и их извлечение являются малоисследованной областью, что открывает широкое поле как для научных открытий, так и для производственного применения. Изученные в ходе исследования микроводоросли Калининградской области до настоящего момента пристальному анализу с точки зрения их полезности не подвергались.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/07/26008242_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_e81c0b65c7e01bb1fadadc5b674fd244.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ученые, продукты, питание
Российские ученые выяснили, как сделать суперфуд из микроводорослей
Российские ученые нашли способ извлечения полезных веществ из микроводорослей. Новый "супергерой" пищевой промышленности поможет создать продукты питания для профилактики диабета, гипертонии, анемии и болезней желудочно-кишечного тракта.
Специалисты Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта разработали методы очистки, обнаружения и определения характеристик белкового концентрата, углеводов, липидов и нейтральных жиров из микроводорослей Chlorella vulgaris, Arthrospira platensis и Dunaliella salina, сообщает РИА Новости
.
"Полученные данные показали, что микроводоросли — это "резервуар" ценных белковых комплексов для приготовления функциональных продуктов питания. Например, молочных продуктов, макаронных изделий и даже десертов, которые предотвращают гипертонию, диабет, анемию, язву желудка и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом", — рассказал заведующий Лабораторией микробиологии и биотехнологии БФУ им. И. Канта Станислав Сухих.
По его словам, на этом список "заслуг" микроводорослей не заканчивается. Элементы, полученные из них, способны повысить продуктивность водоемов и плодородие почв, а также участвовать в экологическом мониторинге в качестве индикаторных организмов.
Он также добавил, что культивировать микроводоросли проще и дешевле, чем обычные растения. Для жизни им нужен только углекислый газ и солнечный свет. Это значит, что можно вырастить количество водорослей, эквивалентное растительным культурам, с гораздо меньшими затратами.
По словам ученых, белки водорослей и их извлечение являются малоисследованной областью, что открывает широкое поле как для научных открытий, так и для производственного применения. Изученные в ходе исследования микроводоросли Калининградской области до настоящего момента пристальному анализу с точки зрения их полезности не подвергались.