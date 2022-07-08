Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20220708/shomurodov-uveren-chto-ostanetsya-v-rome-25996325.html
Шомуродов уверен, что останется в "Роме"
Шомуродов уверен, что останется в "Роме"
Узбекистанский футболист опроверг вероятность своего ухода из римского клуба.
2022-07-08T07:30+0500
2022-07-08T07:30+0500
спорт
футбол
элдор шомуродов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/08/21255220_0:170:2502:1577_1920x0_80_0_0_0554d69da177e3d083e0fa99eefa5d54.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Нападающий итальянской "Ромы" Элдор Шомуродов опроверг слухи о своем потенциальном уходе из клуба.Вероятность перехода узбекистанского спортсмена в другой клуб обсуждалась из-за ограниченного игрового времени футболиста в прошлом сезоне. Однако нападающий не намерен отказываться от своей карьеры в столице Италии, пишет римская Voce GialloRossa.Покидая тренировочную базу в Риме, узбекский форвард остановился, чтобы раздать автографы и поприветствовать болельщиков "Ромы".На вопрос одного из фанатов клуба о его будущем игрок ответил: "Я остаюсь здесь", приводит слова Шомуродова издание.Читайте также: Футболистки Узбекистана поедут в Душанбе
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/08/21255220_310:170:2279:1647_1920x0_80_0_0_c2e5ed5418f6955f859b5cb3e9feca20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
футбол, элдор шомуродов

Шомуродов уверен, что останется в "Роме"

07:30 08.07.2022
© AP PhotoЭлдор Шомуродов
Элдор Шомуродов - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2022
© AP Photo
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Узбекистанский футболист опроверг вероятность своего ухода из римского клуба.
ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Нападающий итальянской "Ромы" Элдор Шомуродов опроверг слухи о своем потенциальном уходе из клуба.
Вероятность перехода узбекистанского спортсмена в другой клуб обсуждалась из-за ограниченного игрового времени футболиста в прошлом сезоне. Однако нападающий не намерен отказываться от своей карьеры в столице Италии, пишет римская Voce GialloRossa.
Покидая тренировочную базу в Риме, узбекский форвард остановился, чтобы раздать автографы и поприветствовать болельщиков "Ромы".
На вопрос одного из фанатов клуба о его будущем игрок ответил: "Я остаюсь здесь", приводит слова Шомуродова издание.
Читайте также: Футболистки Узбекистана поедут в Душанбе
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0