https://uz.sputniknews.ru/20220708/shomurodov-uveren-chto-ostanetsya-v-rome-25996325.html
Шомуродов уверен, что останется в "Роме"
Шомуродов уверен, что останется в "Роме"
Узбекистанский футболист опроверг вероятность своего ухода из римского клуба.
2022-07-08T07:30+0500
2022-07-08T07:30+0500
2022-07-08T07:30+0500
спорт
футбол
элдор шомуродов
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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Нападающий итальянской "Ромы" Элдор Шомуродов опроверг слухи о своем потенциальном уходе из клуба.Вероятность перехода узбекистанского спортсмена в другой клуб обсуждалась из-за ограниченного игрового времени футболиста в прошлом сезоне. Однако нападающий не намерен отказываться от своей карьеры в столице Италии, пишет римская Voce GialloRossa.Покидая тренировочную базу в Риме, узбекский форвард остановился, чтобы раздать автографы и поприветствовать болельщиков "Ромы".На вопрос одного из фанатов клуба о его будущем игрок ответил: "Я остаюсь здесь", приводит слова Шомуродова издание.Читайте также: Футболистки Узбекистана поедут в Душанбе
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
футбол, элдор шомуродов
Шомуродов уверен, что останется в "Роме"
Узбекистанский футболист опроверг вероятность своего ухода из римского клуба.
ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Нападающий итальянской "Ромы" Элдор Шомуродов опроверг слухи о своем потенциальном уходе из клуба.
Вероятность перехода узбекистанского спортсмена в другой клуб обсуждалась из-за ограниченного игрового времени футболиста в прошлом сезоне. Однако нападающий не намерен отказываться от своей карьеры в столице Италии, пишет римская Voce GialloRossa
.
Покидая тренировочную базу в Риме, узбекский форвард остановился, чтобы раздать автографы и поприветствовать болельщиков "Ромы".
На вопрос одного из фанатов клуба о его будущем игрок ответил: "Я остаюсь здесь", приводит слова Шомуродова издание.