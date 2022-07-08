https://uz.sputniknews.ru/20220708/shomurodov-uveren-chto-ostanetsya-v-rome-25996325.html

Шомуродов уверен, что останется в "Роме"

Шомуродов уверен, что останется в "Роме"

Узбекистанский футболист опроверг вероятность своего ухода из римского клуба.

2022-07-08T07:30+0500

2022-07-08T07:30+0500

2022-07-08T07:30+0500

спорт

футбол

элдор шомуродов

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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Нападающий итальянской "Ромы" Элдор Шомуродов опроверг слухи о своем потенциальном уходе из клуба.Вероятность перехода узбекистанского спортсмена в другой клуб обсуждалась из-за ограниченного игрового времени футболиста в прошлом сезоне. Однако нападающий не намерен отказываться от своей карьеры в столице Италии, пишет римская Voce GialloRossa.Покидая тренировочную базу в Риме, узбекский форвард остановился, чтобы раздать автографы и поприветствовать болельщиков "Ромы".На вопрос одного из фанатов клуба о его будущем игрок ответил: "Я остаюсь здесь", приводит слова Шомуродова издание.Читайте также: Футболистки Узбекистана поедут в Душанбе

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футбол, элдор шомуродов