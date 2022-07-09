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Как прошел фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов" в Москве
Как прошел фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов" в Москве
Самые яркие моменты фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов", прошедшего в субботу на ВДНХ в Москве - смотрите в нашей фотоленте. 09.07.2022, Sputnik Узбекистан
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фото
фестиваль
москва
вднх
дружба народов
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фестиваль, москва, вднх, дружба народов, фото

Как прошел фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов" в Москве

21:55 09.07.2022
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Самые яркие моменты фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов", прошедшего в субботу на ВДНХ в Москве - смотрите в нашей фотоленте.
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Одна из участниц фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" на ВДНХ в Москве.

Одна из участниц фестиваля национального гостеприимства &quot;Дружба народов&quot; на ВДНХ в Москве. - Sputnik Узбекистан
1/13
© Sputnik / Сергей Пятаков
/
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Одна из участниц фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" на ВДНХ в Москве.

© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Выступление дагестанского канатоходца Расула Абакарова.

Выступление дагестанского канатоходца Расула Абакарова. - Sputnik Узбекистан
2/13
© Sputnik / Сергей Пятаков
/
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Выступление дагестанского канатоходца Расула Абакарова.

© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Корейский хор "Чосон".

Корейский хор &quot;Чосон&quot;. - Sputnik Узбекистан
3/13
© Sputnik / Сергей Пятаков
/
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Корейский хор "Чосон".

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Участница ансамбля из Кыргызстана готовится к выступлению.

Участница ансамбля из Кыргызстана готовится к выступлению. - Sputnik Узбекистан
4/13
© Sputnik / Сергей Пятаков
/
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Участница ансамбля из Кыргызстана готовится к выступлению.

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Моменты с фестиваля.

Моменты с фестиваля. - Sputnik Узбекистан
5/13
© Sputnik / Сергей Пятаков
/
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Моменты с фестиваля.

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Народный артист России Бедрос Киркоров.

Народный артист России Бедрос Киркоров. - Sputnik Узбекистан
6/13
© Sputnik / Сергей Пятаков
/
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Народный артист России Бедрос Киркоров.

© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Выступление танцевального ансамбля "Атак" из Дагестана.

Выступление танцевального ансамбля &quot;Атак&quot; из Дагестана. - Sputnik Узбекистан
7/13
© Sputnik / Сергей Пятаков
/
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Выступление танцевального ансамбля "Атак" из Дагестана.

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Девушки в национальных костюмах.

Девушки в национальных костюмах. - Sputnik Узбекистан
8/13
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Девушки в национальных костюмах.

© Sputnik / Сергей Пятаков

Депутат Государственной Думы России, президент МОО "Ассоциация полярников", первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров.

Депутат Государственной Думы России, президент МОО &quot;Ассоциация полярников&quot;, первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров. - Sputnik Узбекистан
9/13
© Sputnik / Сергей Пятаков

Депутат Государственной Думы России, президент МОО "Ассоциация полярников", первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров.

© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Зрители фестиваля тоже пришли подготовленные.

Зрители фестиваля тоже пришли подготовленные. - Sputnik Узбекистан
10/13
© Sputnik / Сергей Пятаков
/
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Зрители фестиваля тоже пришли подготовленные.

© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Ансамбль из Кыргызстана.

Ансамбль из Кыргызстана. - Sputnik Узбекистан
11/13
© Sputnik / Сергей Пятаков
/
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Ансамбль из Кыргызстана.

© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Участница танцевального ансамбля "Атак" (Дагестан).

Участница танцевального ансамбля &quot;Атак&quot; (Дагестан). - Sputnik Узбекистан
12/13
© Sputnik / Сергей Пятаков
/
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Участница танцевального ансамбля "Атак" (Дагестан).

© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Члены разных коллективов, выступавших на фестивале.

Члены разных коллективов, выступавших на фестивале. - Sputnik Узбекистан
13/13
© Sputnik / Сергей Пятаков
/
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Члены разных коллективов, выступавших на фестивале.

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