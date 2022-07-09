https://uz.sputniknews.ru/20220709/kak-proshel-festival-natsionalnogo-gostepriimstva-drujba-narodov-v-moskve-26063243.html
Как прошел фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов" в Москве
Как прошел фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов" в Москве
Самые яркие моменты фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов", прошедшего в субботу на ВДНХ в Москве - смотрите в нашей фотоленте. 09.07.2022, Sputnik Узбекистан
2022-07-09T21:55+0500
2022-07-09T21:55+0500
2022-07-09T21:55+0500
фото
фестиваль
москва
вднх
дружба народов
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фестиваль, москва, вднх, дружба народов, фото
Как прошел фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов" в Москве
Самые яркие моменты фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов", прошедшего в субботу на ВДНХ в Москве - смотрите в нашей фотоленте.
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк
Одна из участниц фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" на ВДНХ в Москве.
Одна из участниц фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" на ВДНХ в Москве.
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк
Выступление дагестанского канатоходца Расула Абакарова.
Выступление дагестанского канатоходца Расула Абакарова.
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк
Участница ансамбля из Кыргызстана готовится к выступлению.
Участница ансамбля из Кыргызстана готовится к выступлению.
Народный артист России Бедрос Киркоров.
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк
Выступление танцевального ансамбля "Атак" из Дагестана.
Выступление танцевального ансамбля "Атак" из Дагестана.
Девушки в национальных костюмах.
© Sputnik / Сергей Пятаков
Депутат Государственной Думы России, президент МОО "Ассоциация полярников", первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров.
Депутат Государственной Думы России, президент МОО "Ассоциация полярников", первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров.
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк
Зрители фестиваля тоже пришли подготовленные.
Зрители фестиваля тоже пришли подготовленные.
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк
Участница танцевального ансамбля "Атак" (Дагестан).
Участница танцевального ансамбля "Атак" (Дагестан).
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк
Члены разных коллективов, выступавших на фестивале.
Члены разных коллективов, выступавших на фестивале.