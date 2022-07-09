Как прошел фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов" в Москве

Подписаться на

Самые яркие моменты фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов", прошедшего в субботу на ВДНХ в Москве - смотрите в нашей фотоленте.