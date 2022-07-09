https://uz.sputniknews.ru/20220709/mirzayan-popytki-ignorirovat-lavrova-na-sammite-g20-pokazyvayut-bespomoschnost-zapada-26058074.html
Мирзаян: попытки "игнорировать" Лаврова на саммите G20 показывают беспомощность Запада
Мирзаян: попытки "игнорировать" Лаврова на саммите G20 показывают беспомощность Запада
В Индонезии в рамках саммита G20 прошло совещание глав МИД "Большой двадцатки", в котором принял участие Сергей Лавров.
2022-07-09T18:27+0500
2022-07-09T18:27+0500
2022-07-09T18:27+0500
видео
сергей лавров
саммит
g20
запад
индонезия
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров "не заметил отсутствия бойкотирующих" и во время ужина провел ряд двусторонних контактов.Получилось ли у Запада полностью изолировать Россию и как мир разделился на две группы? Кто придет на смену Джонсону, подавшему в отставку в Великобритании, и улучшатся ли российско-британские отношения? Что происходит во внутренней политике крупнейших европейских государств? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян
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сергей лавров, саммит, g20, запад, индонезия, видео
Мирзаян: попытки "игнорировать" Лаврова на саммите G20 показывают беспомощность Запада
В Индонезии в рамках саммита G20 прошло совещание глав МИД "Большой двадцатки", в котором принял участие Сергей Лавров.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров "не заметил отсутствия бойкотирующих" и во время ужина провел ряд двусторонних контактов.
Получилось ли у Запада полностью изолировать Россию и как мир разделился на две группы? Кто придет на смену Джонсону, подавшему в отставку в Великобритании, и улучшатся ли российско-британские отношения? Что происходит во внутренней политике крупнейших европейских государств?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян