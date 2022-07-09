https://uz.sputniknews.ru/20220709/ot-kakix-produktov-stareyut-lyudi-26063509.html

От каких продуктов стареют люди

От каких продуктов стареют люди

Врач рассказала, какие продукты вызывают ускоренное старение. Подробности в нашем материале.

2022-07-09T23:00+0500

2022-07-09T23:00+0500

2022-07-09T23:00+0500

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продукты

старость

люди

врач

старение

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Старение — естественный процесс, который невозможно остановить, но можно замедлить. В том числе правильным питанием. Для этого необходимо отказаться от употребления определенных продуктов, рассказывает врач-терапевт и диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.Среди таких продуктов стоит особо отметить сладости и другие быстрые углеводы. Именно они быстро поступают в кровь и создают скачки уровня инсулина, что неблагоприятно сказывается на организме, отмечает эксперт. Старению способствуют и соленые продукты, поскольку они вызывают отечность. К числу "старящих" продуктов относят и алкоголь.Кроме того, для сохранения молодости стоит чаще готовить еду дома, поскольку еда в столовых и ресторанах чаще всего более соленая для улучшения вкуса, добавила эксперт.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

продукты, старость, люди, врач, старение