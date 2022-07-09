https://uz.sputniknews.ru/20220709/ot-kakix-produktov-stareyut-lyudi-26063509.html
От каких продуктов стареют люди
От каких продуктов стареют люди
Врач рассказала, какие продукты вызывают ускоренное старение. Подробности в нашем материале.
2022-07-09T23:00+0500
2022-07-09T23:00+0500
2022-07-09T23:00+0500
это интересно
продукты
старость
люди
врач
старение
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Старение — естественный процесс, который невозможно остановить, но можно замедлить. В том числе правильным питанием. Для этого необходимо отказаться от употребления определенных продуктов, рассказывает врач-терапевт и диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.Среди таких продуктов стоит особо отметить сладости и другие быстрые углеводы. Именно они быстро поступают в кровь и создают скачки уровня инсулина, что неблагоприятно сказывается на организме, отмечает эксперт. Старению способствуют и соленые продукты, поскольку они вызывают отечность. К числу "старящих" продуктов относят и алкоголь.Кроме того, для сохранения молодости стоит чаще готовить еду дома, поскольку еда в столовых и ресторанах чаще всего более соленая для улучшения вкуса, добавила эксперт.
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
продукты, старость, люди, врач, старение
От каких продуктов стареют люди
Врач рассказала, какие продукты вызывают ускоренное старение. Подробности в нашем материале.
Старение — естественный процесс, который невозможно остановить, но можно замедлить. В том числе правильным питанием. Для этого необходимо отказаться от употребления определенных продуктов, рассказывает
врач-терапевт и диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.
Среди таких продуктов стоит особо отметить сладости и другие быстрые углеводы. Именно они быстро поступают в кровь и создают скачки уровня инсулина, что неблагоприятно сказывается на организме, отмечает эксперт. Старению способствуют и соленые продукты, поскольку они вызывают отечность. К числу "старящих" продуктов относят и алкоголь.
Кроме того, для сохранения молодости стоит чаще готовить еду дома, поскольку еда в столовых и ресторанах чаще всего более соленая для улучшения вкуса, добавила эксперт.
"Соблюдать правильное питание, пить много воды, регулярно заниматься физической нагрузкой и полноценно спать — это главные правила, которых необходимо придерживаться для того, чтобы приостановить старение", — заключила Тихомирова.