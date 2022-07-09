https://uz.sputniknews.ru/20220709/smi-protestuyuschie-na-shri-lanke-zaxvatili-rezidentsiyu-prezidenta-26053987.html

СМИ: протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента

СМИ: протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента

При беспорядках во время протестов пострадали более 30 человек.

2022-07-09T15:08+0500

2022-07-09T15:08+0500

2022-07-09T15:08+0500

в мире

шри-ланка

президент

протесты

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беспорядки

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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. Протестующие на Шри-Ланке захватили территорию резиденции президента Готабайи Раджапаксы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ланкийские СМИ.Известно, что толпы людей преодолели установленные баррикады, перелези через забор и взяли под контроль президентскую резиденцию. Глава государства успел ее покинуть. По сообщению местных СМИ, премьер-министр Ранил Викремесингхе созвал экстренное совещание партийных руководителей в связи с волнениями в стране.Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы. Согласно данным издания Ada Derana, которое ссылается на источники в Национальной больнице города Коломбо, в ходе беспорядков пострадали более 30 человек, в том числе двое сотрудников полиции.Ранее политические активисты на Шри-Ланке призвали к антиправительственному маршу в столице Коломбо из-за последствий экономического кризиса. Магистратский суд столицы отклонил ходатайство полиции о запрете протестов в районе резиденции президента 8 и 9 июля, но отметил, что силовики уполномочены принимать необходимые меры в случае любых незаконных действий.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего власти не могут закупить достаточно топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в $51 млрд.Читайте также:

шри-ланка

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шри-ланка, президент, протесты, захват, беспорядки