https://uz.sputniknews.ru/20220709/v-turtsii-nashli-dvorets-vnuka-chingisxana-26046932.html

В Турции нашли дворец внука Чингисхана

В Турции нашли дворец внука Чингисхана

В провинции Ван археологи обнаружили остатки караван-сарая и, вероятно, дворца Хулагу-хана.

2022-07-09T10:33+0500

2022-07-09T10:33+0500

2022-07-09T10:33+0500

это интересно

турция

археологические раскопки

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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. Турецкие и монгольские археологи обнаружили в провинции Ван остатки построек периода правления Хулагу-хана, внука Чингисхана. Об этом сообщает издание Naked Science.Ученые кафедры истории Монгольского государственного университета обнаружили в древних персидских и армянских источниках сведения о том, где в XIII веке располагался летний дворец Хулагу. Сопоставив эти сведения с артефактами из Ванского исторического музея, ученые определили местоположение дворца.В результате раскопок археологи обнаружили остатки карван-сарая и керамической печи, предположительно, периода государства Хулагуидов (Ильханидов) – так историки обозначают государство, сложившееся в результате завоеваний Хулагу (жил в 1217-1265 годах). Они также обнаружили остатки стен, расположение которых напоминает ханский дворец.Хулагу был одним из самых талантливых монгольских полководцев своего времени. Он возглавил так называемый Ближневосточный поход монголов против иранских низаритов (они же — ассасины из замка Аламут), Аббасидского (Багдадского) халифата и султаната Айюбидов (Египет и Западная Азия). Все эти государства пали, на их месте Хулагу основал свое.Персидские историки того времени писали, что численность войска Хулагу составляла 70 тысяч человек. Вероятно, сам хан был буддистом, а его старшая жена – христианкой. Поэтому ученые надеются найти рядом с летним дворцом также развалины буддийского и христианского храмов.На сегодняшний день в мире найдены остатки четырех монгольских дворцов. Это дворец Хубилая во Внутренней Монголии (КНР), летний дворец Амбагай-хана в Иране и так называемый Старый Сарай, он же Сарай-Бату — столица Золотой Орды на Селитренном городище в Астраханской области. На Царевском городище в Волгоградской области находился Новый Сарай, или Сарай-Берке, который стал столицей Орды в XIV веке.

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турция, археологические раскопки