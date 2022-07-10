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Из-за наводнений на востоке Афганистана погибли люди

Из-за наводнений на востоке Афганистана погибли люди

В провинции Нуристан на востоке Афганистана водная стихия унесла жизни девяти человек.

2022-07-10T20:29+0500

2022-07-10T20:29+0500

2022-07-10T20:29+0500

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афганистан

наводнение

погибшие

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ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik. По меньшей мере девять человек погибли, столько же пострадали в результате наводнений в провинции Нуристан на востоке Афганистана. Такое заявление сделали местные власти, сообщает РИА Новости.Ранее в Афганистане случилось мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла, которое унесло жизни свыше 1000 человек.Трагедия произошла 22 июня в 1.34 по ташкентскому времени в четырех районах юго-восточной провинции Пактика. Землетрясение также затронуло Хост и ряд других провинций страны.Тогда, по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в Кабул спецборт доставил 74 тонны гуманитарной помощи, включающей в себя продовольствие, товары первой необходимости и медикаменты.Читайте также: Последствия землетрясения в Афганистане — фото

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афганистан, наводнение, погибшие