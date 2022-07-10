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Из-за наводнений на востоке Афганистана погибли люди
Из-за наводнений на востоке Афганистана погибли люди
В провинции Нуристан на востоке Афганистана водная стихия унесла жизни девяти человек.
2022-07-10T20:29+0500
2022-07-10T20:29+0500
2022-07-10T20:29+0500
в мире
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наводнение
погибшие
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ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik. По меньшей мере девять человек погибли, столько же пострадали в результате наводнений в провинции Нуристан на востоке Афганистана. Такое заявление сделали местные власти, сообщает РИА Новости.Ранее в Афганистане случилось мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла, которое унесло жизни свыше 1000 человек.Трагедия произошла 22 июня в 1.34 по ташкентскому времени в четырех районах юго-восточной провинции Пактика. Землетрясение также затронуло Хост и ряд других провинций страны.Тогда, по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в Кабул спецборт доставил 74 тонны гуманитарной помощи, включающей в себя продовольствие, товары первой необходимости и медикаменты.Читайте также: Последствия землетрясения в Афганистане — фото
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афганистан, наводнение, погибшие
Из-за наводнений на востоке Афганистана погибли люди
В провинции Нуристан на востоке Афганистана водная стихия унесла жизни девяти человек.
ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik.
По меньшей мере девять человек погибли, столько же пострадали в результате наводнений в провинции Нуристан на востоке Афганистана. Такое заявление сделали местные власти, сообщает РИА Новости
.
"Девять человек погибли, еще девять пострадали при наводнениях в районе Кордар в округе Вама. Наводнения уничтожили сотни акров сельскохозяйственных земель и один из мостов в регионе. ", - говорится в заявлении управления информации и культуры провинции.
Ранее в Афганистане случилось мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла, которое унесло жизни свыше 1000 человек.
Трагедия произошла 22 июня в 1.34 по ташкентскому времени в четырех районах юго-восточной провинции Пактика. Землетрясение также затронуло Хост и ряд других провинций страны.
Тогда, по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в Кабул спецборт доставил 74 тонны гуманитарной помощи, включающей в себя продовольствие, товары первой необходимости и медикаменты.