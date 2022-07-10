https://uz.sputniknews.ru/20220710/kak-ne-rastolstet-iz-za-letnix-produktov---mnenie-dietologa-26063691.html

Как не растолстеть из-за летних продуктов - мнение диетолога

Как не растолстеть из-за летних продуктов - мнение диетолога

Диетолог рассказала, что большие порции фруктов могут приводить к набору лишнего веса.

2022-07-10T08:00+0500

2022-07-10T08:00+0500

2022-07-10T08:00+0500

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диетолог

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вес

лишний вес

фрукты

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Сезонные фрукты могут привести к набору лишнего веса, если при их употреблении не соблюдать определенные правила, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.Большие порции фруктов, даже низкокалорийных, могут приводить к увеличению жировых отложений, отметила она.Злоупотребление фруктами может также приводить к различным нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта, в частности, к повышенному газообразованию, добавила она.Небезопасная для здоровья порция — это примерно 500 граммов фруктов, считает врач.Дополняя фруктами основные приемы пищи, нужно сокращать объем овощных блюд в своем рационе, продолжила она.По ее словам, фрукты прекрасно подходят для перекуса, хотя и могут спровоцировать резкий подъем уровня сахара в крови. Чтобы исключить возможность такого эффекта, нужно сочетать фрукты с сыром или творогом, посоветовала диетолог.

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диетолог, продукты, вес, лишний вес, фрукты