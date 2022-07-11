https://uz.sputniknews.ru/20220711/match-revansh-mejdu-madrimovym-i-soro-zavershilsya-dosrochno--26089499.html

Матч-реванш между Мадримовым и Соро завершился досрочно

Матч-реванш между Мадримовым и Соро завершился досрочно

Бой должен был продлиться 12 раундов, а завершился после 3.

2022-07-11T15:10+0500

2022-07-11T15:10+0500

2022-07-11T15:57+0500

спорт

исроил мадримов

бокс

поединок

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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik Боксерский бой между узбекистанцем Исраилом Мадримовым и французом Мишелем Соро закончился вничью. Об этом сообщает Министерство развития спорта Республики Узбекистан. При этом бой закончился досрочно из-за раны Соро. В ходе одного из раундов у французского спортсмена была рассечена бровь. Таким образом судьи соревнования признали техническую ничью.По правилам бокса судьи могли засчитать полученные во время поединка очки, если бы он продлился более четырех раундов. Однако бой продлился только три раунда, поэтому результат был аннулирован, а победитель не выбран.Ранее, в 2021 году, в Ташкенте прошел бой между Мадримовым и Соро, в котором техническую победу одержал узбекистанец. Не согласная с результатами команда француза обратилась во Всемирную боксерскую ассоциацию с просьбой о проведении матча-реванша. Организация удовлетворила просьбу и обязала Мадримова участвовать в матче-реванше.Читайте также:Футболистки Узбекистана сыграют первую игру против соперниц из Таджикистана - фотоЮные узбекистанки блеснули на турнире в Дубае

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исроил мадримов, бокс, поединок