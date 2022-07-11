https://uz.sputniknews.ru/20220711/stelu-na-vezde-v-severodonetsk-pokrasili-v-tsveta-rossiyskogo-flaga---video-26090028.html

Стелу на въезде в Северодонецк покрасили в цвета российского флага - видео

Стелу на въезде в Северодонецк покрасили в цвета российского флага - видео

Название города в российский триколор перекрасили активисты по просьбе местных жителей.

2022-07-11T16:58+0500

2022-07-11T16:58+0500

2022-07-11T16:58+0500

специальная военная операция россии в донбассе

флаг

цвета

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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Стелу на въезде в город Северодонецк перекрасили в цвета российского флага.Стеллу в российский триколор покрасили активисты по просьбе жителей города, сообщает РИА Новости.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

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флаг, цвета