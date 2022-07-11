https://uz.sputniknews.ru/20220711/uzbekskaya-diaspora-provela-blagotvoritelnuyu-aktsiyu-v-chest-kurban-xayita-v-moskve-26095599.html

Узбекская диаспора провела благотворительную акцию в честь Курбан Хайита в Москве

Узбекская диаспора провела благотворительную акцию в честь Курбан Хайита в Москве

Представители узбекской диаспоры помогли ветеранам и нуждающимся Подмосковья в честь священного исламского праздника Курбан Хайит.

2022-07-11T19:02+0500

2022-07-11T19:02+0500

2022-07-11T19:02+0500

общество

курбан-хайит

москва

благотворительность

акция

узбекская диаспора

ветеран

ветераны

подмосковье

праздник

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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Узбекская диаспора провела благотворительную акцию в честь Курбан Хайита в Московской области. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал зампредседателя Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев (ВКУУ) Московской области Гальназаров Хабиб.Акция прошла во Фрязино и Щелково в Московской области. Так, после праздничного намаза в субботу активисты подмосковного отделения ВКУУ раздали ветеранам продуктовые наборы и подарки в честь Курбан Хайита.Также диаспора оказала помощь нуждающимся, и тем людям, кто остались без жилья и попали в трудную ситуацию.Читайте также:

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курбан-хайит, москва, благотворительность, акция, узбекская диаспора, ветеран, ветераны, подмосковье, праздник