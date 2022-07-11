https://uz.sputniknews.ru/20220711/uzbekskaya-diaspora-provela-blagotvoritelnuyu-aktsiyu-v-chest-kurban-xayita-v-moskve-26095599.html
Узбекская диаспора провела благотворительную акцию в честь Курбан Хайита в Москве
Узбекская диаспора провела благотворительную акцию в честь Курбан Хайита в Москве
Представители узбекской диаспоры помогли ветеранам и нуждающимся Подмосковья в честь священного исламского праздника Курбан Хайит.
2022-07-11T19:02+0500
2022-07-11T19:02+0500
2022-07-11T19:02+0500
общество
курбан-хайит
москва
благотворительность
акция
узбекская диаспора
ветеран
ветераны
подмосковье
праздник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1221/74/12217482_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5873515d41d449141a9ef08506f73fbc.jpg
ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Узбекская диаспора провела благотворительную акцию в честь Курбан Хайита в Московской области. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал зампредседателя Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев (ВКУУ) Московской области Гальназаров Хабиб.Акция прошла во Фрязино и Щелково в Московской области. Так, после праздничного намаза в субботу активисты подмосковного отделения ВКУУ раздали ветеранам продуктовые наборы и подарки в честь Курбан Хайита.Также диаспора оказала помощь нуждающимся, и тем людям, кто остались без жилья и попали в трудную ситуацию.Читайте также:
подмосковье
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1221/74/12217482_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b351352288e2a5882c4bfa1caae3666.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
курбан-хайит, москва, благотворительность, акция, узбекская диаспора, ветеран, ветераны, подмосковье, праздник
Узбекская диаспора провела благотворительную акцию в честь Курбан Хайита в Москве
Представители узбекской диаспоры помогли ветеранам и нуждающимся Подмосковья в честь священного исламского праздника Курбан Хайит.
ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Узбекская диаспора провела благотворительную акцию в честь Курбан Хайита в Московской области. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал зампредседателя Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев (ВКУУ) Московской области Гальназаров Хабиб.
Акция прошла во Фрязино и Щелково в Московской области. Так, после праздничного намаза в субботу активисты подмосковного отделения ВКУУ раздали ветеранам продуктовые наборы и подарки в честь Курбан Хайита.
"Мы никогда не забываем и не забудем о ветеранах. Всегда им помогаем", - раззсказал Гальназаров.
Также диаспора оказала помощь нуждающимся, и тем людям, кто остались без жилья и попали в трудную ситуацию.
"Мы узнаем о тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, о нуждающихся. Помогаем по мере возможностей", – сообщил в интервью Sputnik зампредседателя ВКУУ.