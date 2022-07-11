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Велогонщик из Узбекистана стал призером велогонки в Азербайджане - фото
Велогонщик из Узбекистана стал призером велогонки в Азербайджане - фото
Самые яркие моменты с международного чемпионата велогонщиков — смотрите в фотоленте Sputnik.
2022-07-11T15:31+0500
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Теперь команда Узбекистана начнет подготовку к соревнованиям, которые пройдут в Италии, Турции и Беларуси в июле-августе.Читайте также: Футболистки Узбекистана сыграют первую игру против соперниц из Таджикистана - фото
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спорт, узбекистан, азербайджан, велоспорт, национальный олимпийский комитет узбекистана, фото

Велогонщик из Узбекистана стал призером велогонки в Азербайджане - фото

15:31 11.07.2022 (обновлено: 15:52 11.07.2022)
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В Азербайджане прошла многодневная велогонка “Азиз Шуша”. В соревнованиях принимали участие представители из восьми стран. Самые яркие моменты спортивного мероприятия — смотрите в фотоленте Sputnik.
© Пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана

Команда “Tashkent city professional cycling team”, которая представляла Узбекистан на международном чемпионате в Азербайджане.

Команда “Tashkent city professional cycling team”, которая представляла Узбекистан на международном чемпионате в Азербайджане. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана

Команда “Tashkent city professional cycling team”, которая представляла Узбекистан на международном чемпионате в Азербайджане.

© Пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана

В гонке принимали участие спортсмены из восьми стран: Узбекистан, Азербайджан, Турция, Монголия, Великобритания, Румыния, Грузия и Таджикистан.

В гонке принимали участие спортсмены из восьми стран: Узбекистан, Азербайджан, Турция, Монголия, Великобритания, Румыния, Грузия и Таджикистан. - Sputnik Узбекистан
2/5
© Пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана

В гонке принимали участие спортсмены из восьми стран: Узбекистан, Азербайджан, Турция, Монголия, Великобритания, Румыния, Грузия и Таджикистан.

© Пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана

Второй этап протяженностью 71 км, состоящий из горных трасс, принес узбекистанцу Акрому Суннатову второе место.

Второй этап протяженностью 71 км, состоящий из горных трасс, принес узбекистанцу Акрому Суннатову второе место. - Sputnik Узбекистан
3/5
© Пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана

Второй этап протяженностью 71 км, состоящий из горных трасс, принес узбекистанцу Акрому Суннатову второе место.

© Пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана

Тройка победителей пересекает финишную черту.

Тройка победителей пересекает финишную черту. - Sputnik Узбекистан
4/5
© Пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана

Тройка победителей пересекает финишную черту.

© Пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана

На пьедестале почета велогонщики из Азербайджана, Узбекистана и Монголии.

На пьедестале почета велогонщики из Азербайджана, Узбекистана и Монголии. - Sputnik Узбекистан
5/5
© Пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана

На пьедестале почета велогонщики из Азербайджана, Узбекистана и Монголии.

Теперь команда Узбекистана начнет подготовку к соревнованиям, которые пройдут в Италии, Турции и Беларуси в июле-августе.
Читайте также: Футболистки Узбекистана сыграют первую игру против соперниц из Таджикистана - фото
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