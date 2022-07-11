Велогонщик из Узбекистана стал призером велогонки в Азербайджане - фото
Команда “Tashkent city professional cycling team”, которая представляла Узбекистан на международном чемпионате в Азербайджане.
Команда “Tashkent city professional cycling team”, которая представляла Узбекистан на международном чемпионате в Азербайджане.
В гонке принимали участие спортсмены из восьми стран: Узбекистан, Азербайджан, Турция, Монголия, Великобритания, Румыния, Грузия и Таджикистан.
В гонке принимали участие спортсмены из восьми стран: Узбекистан, Азербайджан, Турция, Монголия, Великобритания, Румыния, Грузия и Таджикистан.
Второй этап протяженностью 71 км, состоящий из горных трасс, принес узбекистанцу Акрому Суннатову второе место.
Второй этап протяженностью 71 км, состоящий из горных трасс, принес узбекистанцу Акрому Суннатову второе место.
Тройка победителей пересекает финишную черту.
Тройка победителей пересекает финишную черту.
На пьедестале почета велогонщики из Азербайджана, Узбекистана и Монголии.
На пьедестале почета велогонщики из Азербайджана, Узбекистана и Монголии.