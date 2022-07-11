https://uz.sputniknews.ru/20220711/velogonschik-iz-uzbekistana-stal-prizerom-velogonki-v-azerbaydjane---foto-26088692.html

Велогонщик из Узбекистана стал призером велогонки в Азербайджане - фото

Велогонщик из Узбекистана стал призером велогонки в Азербайджане - фото

Самые яркие моменты с международного чемпионата велогонщиков — смотрите в фотоленте Sputnik.

2022-07-11T15:31+0500

2022-07-11T15:31+0500

2022-07-11T15:52+0500

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спорт

узбекистан

азербайджан

велоспорт

национальный олимпийский комитет узбекистана

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Теперь команда Узбекистана начнет подготовку к соревнованиям, которые пройдут в Италии, Турции и Беларуси в июле-августе.Читайте также: Футболистки Узбекистана сыграют первую игру против соперниц из Таджикистана - фото

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спорт, узбекистан, азербайджан, велоспорт, национальный олимпийский комитет узбекистана, фото