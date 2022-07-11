Видео: возобновляемой энергетики Европе объективно не хватает - Юшков
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Аналитик рассказал, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть
Глава Еврокомиссии призвала Европейский союз не возвращаться к "грязной" энергии, при этом энергетический кризис в странах Европы лишь нарастает. Возможно ли в таких условиях сохранять курс на "зеленую" энергетику? Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Действительно, звучит призыв не возвращаться, но при этом они активно к ней возвращаются, к той энергетике, которую называют "грязной", потому-что она, во-первых, доступна более-менее по цене, во-вторых, надежна. И в этом плане как к ней не возвращаться, если не хочешь усугубления дефицита, совершенно непонятно, потому что возобновляемая энергетика в Европе сейчас используется на полную мощность, но ее объективно не хватает", - считает эксперт.
Как рост цен на энергоносители сказывается на европейской промышленности, и почему Германия отказывается даже рассматривать вариант использования "Северного потока — 2"? Ответ на эти вопросы смотрите в полной версии интервью на канале Sputnik.