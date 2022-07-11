Видео: возобновляемой энергетики Европе объективно не хватает - Юшков

"Действительно, звучит призыв не возвращаться, но при этом они активно к ней возвращаются, к той энергетике, которую называют "грязной", потому-что она, во-первых, доступна более-менее по цене, во-вторых, надежна. И в этом плане как к ней не возвращаться, если не хочешь усугубления дефицита, совершенно непонятно, потому что возобновляемая энергетика в Европе сейчас используется на полную мощность, но ее объективно не хватает", - считает эксперт.