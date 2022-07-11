Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20220711/video-vozobnovlyaemoy-energetiki-evrope-obektivno-ne-xvataet---yushkov-26078079.html
Видео: возобновляемой энергетики Европе объективно не хватает - Юшков
Видео: возобновляемой энергетики Европе объективно не хватает - Юшков
Аналитик рассказал, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть
2022-07-11T08:39+0500
2022-07-11T08:39+0500
видео
европа
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0b/26077907_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_024063c5db2878ab52677a8ce28078a5.jpg
Глава Еврокомиссии призвала Европейский союз не возвращаться к "грязной" энергии, при этом энергетический кризис в странах Европы лишь нарастает. Возможно ли в таких условиях сохранять курс на "зеленую" энергетику? Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Как рост цен на энергоносители сказывается на европейской промышленности, и почему Германия отказывается даже рассматривать вариант использования "Северного потока — 2"? Ответ на эти вопросы смотрите в полной версии интервью на канале Sputnik.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0b/26077907_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8718ecdaf68774f66e89a4519342a1af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
европа, энергетика, видео

Видео: возобновляемой энергетики Европе объективно не хватает - Юшков

08:39 11.07.2022
© Sputnik
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Аналитик рассказал, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть
Глава Еврокомиссии призвала Европейский союз не возвращаться к "грязной" энергии, при этом энергетический кризис в странах Европы лишь нарастает. Возможно ли в таких условиях сохранять курс на "зеленую" энергетику? Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Действительно, звучит призыв не возвращаться, но при этом они активно к ней возвращаются, к той энергетике, которую называют "грязной", потому-что она, во-первых, доступна более-менее по цене, во-вторых, надежна. И в этом плане как к ней не возвращаться, если не хочешь усугубления дефицита, совершенно непонятно, потому что возобновляемая энергетика в Европе сейчас используется на полную мощность, но ее объективно не хватает", - считает эксперт.
Как рост цен на энергоносители сказывается на европейской промышленности, и почему Германия отказывается даже рассматривать вариант использования "Северного потока — 2"? Ответ на эти вопросы смотрите в полной версии интервью на канале Sputnik.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0