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Владимир Норов посетит Россию
Владимир Норов посетит Россию
Глава МИД Узбекистана проведет ряд встреч с представителями российской власти и соотечественниками.
2022-07-11T13:00+0500
2022-07-11T13:00+0500
2022-07-11T13:00+0500
общество
мид узбекистана
владимир норов
визит
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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с и.о. министра иностранных дел республики Владимиром Норовым посетит Россию. Об этом сообщает пресс-служба МИД.Визит состоится 11-12 июля. В рамках поездки Владимир Норов проведет ряд встреч в Госдуме, Министерстве иностранных дел и других ведомствах России.Кроме того, делегация примет участие в круглом столе с участием российских экспертов, соотечественников и представителей узбекской диаспоры, сообщает пресс-служба.Читайте также: Главы МИД Узбекистана, Азербайджана и Турции проведут переговоры
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MIA „Rosiya Segodnya“
мид узбекистана, владимир норов, визит, россия
Владимир Норов посетит Россию
Глава МИД Узбекистана проведет ряд встреч с представителями российской власти и соотечественниками.
ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik
. Делегация Узбекистана во главе с и.о. министра иностранных дел республики Владимиром Норовым посетит Россию. Об этом сообщает пресс-служба МИД
.
Визит состоится 11-12 июля. В рамках поездки Владимир Норов проведет ряд встреч в Госдуме, Министерстве иностранных дел и других ведомствах России.
Кроме того, делегация примет участие в круглом столе с участием российских экспертов, соотечественников и представителей узбекской диаспоры, сообщает пресс-служба.