https://uz.sputniknews.ru/20220712/kak-jirnaya-pischa-vliyaet-na-rabotu-mozga-26129383.html
Как жирная пища влияет на работу мозга
Как жирная пища влияет на работу мозга
Ученые установили четкую связь между употребленеим жирной пищи и мозговой активностью.
2022-07-12T23:00+0500
2022-07-12T23:00+0500
2022-07-12T23:00+0500
это интересно
мозг
ученые
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Исследование проводила муждународная группа на мышах. Как отмечается в статье, опубликованной в журнале Metabolic Brain Disease, установлена четкая связь между кормлением грызунов пищей с высоким содержанием жира и ухудшением когнитивных способностей, а также поведенческими нарушениями. Жирной пищей в ходе эксперимента грызунов кормили в течение 30 недель. Это привело к диабету и последующему ухудшению когнитивной деятельности, а также развитию тревоги, депрессии и ухудшению симптомов, характерных для болезни Альцгеймера.У генетически модифицированных мышей, склонных к развитию нейродегенеративного расстройства, наблюдалось значительное ухудшение когнитивных функций и патологические изменения в мозге. Мыши с нарушенной когнитивной функцией также чаще набирали избыточный вес из-за плохого метаболизма, вызванного изменениями головного мозга.Таким образом, ожирение и диабет нарушают работу центральной нервной системы, усугубляя психические расстройства и снижение когнитивных функций. По словам специалистов, исследование дополняет растущее количество доказательств связи хронического ожирения и диабета с болезнью Альцгеймера, число случаев которой, по прогнозам, к 2050 году достигнет 100 миллионов.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мозг, ученые
Как жирная пища влияет на работу мозга
Ученые установили четкую связь между употребленеим жирной пищи и мозговой активностью.
Исследование проводила муждународная группа на мышах. Как отмечается в статье, опубликованной
в журнале Metabolic Brain Disease, установлена четкая связь между кормлением грызунов пищей с высоким содержанием жира и ухудшением когнитивных способностей, а также поведенческими нарушениями.
Жирной пищей в ходе эксперимента грызунов кормили в течение 30 недель. Это привело к диабету и последующему ухудшению когнитивной деятельности, а также развитию тревоги, депрессии и ухудшению симптомов, характерных для болезни Альцгеймера.
У генетически модифицированных мышей, склонных к развитию нейродегенеративного расстройства, наблюдалось значительное ухудшение когнитивных функций и патологические изменения в мозге. Мыши с нарушенной когнитивной функцией также чаще набирали избыточный вес из-за плохого метаболизма, вызванного изменениями головного мозга.
Таким образом, ожирение и диабет нарушают работу центральной нервной системы, усугубляя психические расстройства и снижение когнитивных функций.
По словам специалистов, исследование дополняет растущее количество доказательств связи хронического ожирения и диабета с болезнью Альцгеймера, число случаев которой, по прогнозам, к 2050 году достигнет 100 миллионов.