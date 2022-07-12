https://uz.sputniknews.ru/20220712/kak-jirnaya-pischa-vliyaet-na-rabotu-mozga-26129383.html

Как жирная пища влияет на работу мозга

Как жирная пища влияет на работу мозга

Ученые установили четкую связь между употребленеим жирной пищи и мозговой активностью.

2022-07-12T23:00+0500

2022-07-12T23:00+0500

2022-07-12T23:00+0500

это интересно

мозг

ученые

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Исследование проводила муждународная группа на мышах. Как отмечается в статье, опубликованной в журнале Metabolic Brain Disease, установлена четкая связь между кормлением грызунов пищей с высоким содержанием жира и ухудшением когнитивных способностей, а также поведенческими нарушениями. Жирной пищей в ходе эксперимента грызунов кормили в течение 30 недель. Это привело к диабету и последующему ухудшению когнитивной деятельности, а также развитию тревоги, депрессии и ухудшению симптомов, характерных для болезни Альцгеймера.У генетически модифицированных мышей, склонных к развитию нейродегенеративного расстройства, наблюдалось значительное ухудшение когнитивных функций и патологические изменения в мозге. Мыши с нарушенной когнитивной функцией также чаще набирали избыточный вес из-за плохого метаболизма, вызванного изменениями головного мозга.Таким образом, ожирение и диабет нарушают работу центральной нервной системы, усугубляя психические расстройства и снижение когнитивных функций. По словам специалистов, исследование дополняет растущее количество доказательств связи хронического ожирения и диабета с болезнью Альцгеймера, число случаев которой, по прогнозам, к 2050 году достигнет 100 миллионов.

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мозг, ученые