https://uz.sputniknews.ru/20220712/kak-rabotayut-bortprovodniki-v-uzbekistane---video--26119369.html

Как работают бортпроводники в Узбекистане - видео

Как работают бортпроводники в Узбекистане - видео

У0збекистанка рассказала о работе стюардессы

2022-07-12T20:02+0500

2022-07-12T20:02+0500

2022-07-12T20:02+0500

видео

интервью

узбекистан

работа

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Бортпроводник Uzbekistan Airways Диана Мустафаева пришла в профессию, благодаря своему дедушке, бывшему командиру экипажа ТУ-154. Дедушка стал примером для Дианы. Тема авиации знакома ей с детства.Однако Диана отметила, что работа стюардессы сложная, и не все выдерживают такую нагрузку.Также Диана подчеркнула, что бортпроводник – это не обслуживающий персонал, как многие считают. На самом деле основная задача бортпроводника – это не только создать уют и комфорт на борту, но и обеспечить безопасность пассажиров. В любой внештатной ситуации пассажиры будут ориентироваться именно на бортпроводников.Что делать при ЧП на борту? Какие обычаи есть у бортпроводников? Кто больше склонен нервничать, попадая в зону турбулентности, - мужчины или женщины? Что делать при возникновении спорных моментов в небе? На эти и многие другие вопросы ответила Диана Мустафаева в интервью Sputnik.

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2022

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интервью, узбекистан, работа, видео