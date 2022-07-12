https://uz.sputniknews.ru/20220712/kak-rabotayut-bortprovodniki-v-uzbekistane---video--26119369.html
Как работают бортпроводники в Узбекистане - видео
Как работают бортпроводники в Узбекистане - видео
У0збекистанка рассказала о работе стюардессы
2022-07-12T20:02+0500
2022-07-12T20:02+0500
2022-07-12T20:02+0500
видео
интервью
узбекистан
работа
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Бортпроводник Uzbekistan Airways Диана Мустафаева пришла в профессию, благодаря своему дедушке, бывшему командиру экипажа ТУ-154. Дедушка стал примером для Дианы. Тема авиации знакома ей с детства.Однако Диана отметила, что работа стюардессы сложная, и не все выдерживают такую нагрузку.Также Диана подчеркнула, что бортпроводник – это не обслуживающий персонал, как многие считают. На самом деле основная задача бортпроводника – это не только создать уют и комфорт на борту, но и обеспечить безопасность пассажиров. В любой внештатной ситуации пассажиры будут ориентироваться именно на бортпроводников.Что делать при ЧП на борту? Какие обычаи есть у бортпроводников? Кто больше склонен нервничать, попадая в зону турбулентности, - мужчины или женщины? Что делать при возникновении спорных моментов в небе? На эти и многие другие вопросы ответила Диана Мустафаева в интервью Sputnik.
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интервью, узбекистан, работа, видео
Как работают бортпроводники в Узбекистане - видео
Молодой бортпроводник из Узбекистана рассказала в интервью Sputnik о работе стюардессы, курьёзных случаях на борту и о том, что обязан уметь делать настоящий профессионал.
Бортпроводник Uzbekistan Airways Диана Мустафаева пришла в профессию, благодаря своему дедушке, бывшему командиру экипажа ТУ-154. Дедушка стал примером для Дианы. Тема авиации знакома ей с детства.
"Данная профессия привлекала и манила меня к себе. И с раннего детства я понимала, что это – мое", - призналась бортпроводница.
Однако Диана отметила, что работа стюардессы сложная, и не все выдерживают такую нагрузку.
"Были те, кто не справлялись. Они просто увольнялись. Чтобы работать в этой профессии, нужно быть фанатиком, нужно любить это дело и полностью отдаваться ему",- добавила девушка.
Также Диана подчеркнула, что бортпроводник – это не обслуживающий персонал, как многие считают. На самом деле основная задача бортпроводника – это не только создать уют и комфорт на борту, но и обеспечить безопасность пассажиров. В любой внештатной ситуации пассажиры будут ориентироваться именно на бортпроводников.
Что делать при ЧП на борту? Какие обычаи есть у бортпроводников? Кто больше склонен нервничать, попадая в зону турбулентности, - мужчины или женщины? Что делать при возникновении спорных моментов в небе? На эти и многие другие вопросы ответила Диана Мустафаева в интервью Sputnik.