https://uz.sputniknews.ru/20220712/krestyane-v-peru-poxitili-neskolko-jenschin-obviniv-ix-v-koldovstve-26103580.html

Крестьяне в Перу похитили несколько женщин, обвинив их в колдовстве

Крестьяне в Перу похитили несколько женщин, обвинив их в колдовстве

Инцидент произошел в конце июня в горном районе страны, где для обеспечения безопасности жителей работают всего три полицейских.

2022-07-12T09:01+0500

2022-07-12T09:01+0500

2022-07-12T09:18+0500

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Перуанские крестьяне похитили несколько женщин, обвинив их в колдовстве, правозащитники просят власти помочь освободить их, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио RPP.В этом районе, который располагается в горах, есть лишь трое полицейских, которые не могут обеспечить безопасность жителей. Поэтому омбудсмен попросила полицию отправить туда больше людей.По данным правозащитницы, женщин вполне могли подвергать пыткам, раздевать, издеваться над ними.Как заявили родственники, женщин похитили еще в конце июня.Читайте также: "Наркотик изнасилования" может утопить карьеру канцлера Германии

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перу, похищение, женщины