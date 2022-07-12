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Крестьяне в Перу похитили несколько женщин, обвинив их в колдовстве
Крестьяне в Перу похитили несколько женщин, обвинив их в колдовстве
Инцидент произошел в конце июня в горном районе страны, где для обеспечения безопасности жителей работают всего три полицейских.
2022-07-12T09:01+0500
2022-07-12T09:18+0500
в мире
перу
похищение
женщины
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Перуанские крестьяне похитили несколько женщин, обвинив их в колдовстве, правозащитники просят власти помочь освободить их, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио RPP.В этом районе, который располагается в горах, есть лишь трое полицейских, которые не могут обеспечить безопасность жителей. Поэтому омбудсмен попросила полицию отправить туда больше людей.По данным правозащитницы, женщин вполне могли подвергать пыткам, раздевать, издеваться над ними.Как заявили родственники, женщин похитили еще в конце июня.Читайте также: "Наркотик изнасилования" может утопить карьеру канцлера Германии
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перу, похищение, женщины

Крестьяне в Перу похитили несколько женщин, обвинив их в колдовстве

09:01 12.07.2022 (обновлено: 09:18 12.07.2022)
© Foto : Alessandro Cinque, StenincontestАлессандро Чинкве Перу Альпакерос
Алессандро Чинкве Перу Альпакерос - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2022
© Foto : Alessandro Cinque, Stenincontest
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Инцидент произошел в конце июня в горном районе страны, где для обеспечения безопасности жителей работают всего трое полицейских.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Перуанские крестьяне похитили несколько женщин, обвинив их в колдовстве, правозащитники просят власти помочь освободить их, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио RPP.

"Омбудсмен Элиана Револьяр Аньяньос призвала главу МВД незамедлительно разрешить ситуацию с женщинами, которые были похищены крестьянами в муниципалитете Чилья, после того как их обвинили в колдовстве", — отмечает СМИ.

В этом районе, который располагается в горах, есть лишь трое полицейских, которые не могут обеспечить безопасность жителей. Поэтому омбудсмен попросила полицию отправить туда больше людей.
По данным правозащитницы, женщин вполне могли подвергать пыткам, раздевать, издеваться над ними.
Как заявили родственники, женщин похитили еще в конце июня.
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