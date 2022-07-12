https://uz.sputniknews.ru/20220712/mirziyoev-poruchil-uskorit-protsedury-dlya-starta-krupnyx-energoproektov-26129054.html
Мирзиёев поручил ускорить процедуры для старта крупных энергопроектов
Мирзиёев поручил ускорить процедуры для старта крупных энергопроектов
Шавкат Мирзиёев поручил ускорить процесс подписания документов для запуска энергетических проектов с Объединенными Арабскими Эмиратами.
2022-07-12T21:49+0500
2022-07-12T21:49+0500
2022-07-12T21:49+0500
экономика
шавкат мирзиёев
энергопроекты
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ТАШКЕНТ, 12 июл– Sputnik. Президент Узбекистана во вторник ознакомился с реализацией крупных энергетических проектов, осуществляемых в партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами.Как сообщает пресс-служба узбекистанского лидера, глава государства отметил необходимость ускорить подготовительные процедуры для скорейшего начала практических работ.Речь о пяти крупных энергопроектах, которые реализуются совместно с ОАЭ. Общая их стоимость составляет почти три миллиарда долларов.Это приватизация и увеличение мощности Талимарджанской ТЭС с компаниями Mubadala и TAQA, строительство ветряной электростанции в Навоийской области и фотоэлектрических станций в Сурхандарьинской, Самаркандской и Джизакской областях с компанией Masdar.Помочь Узбекистану довести долю зеленой энергетики до 25 процентов к 2030 году поможет и будущая первая в стране Атомная электростанция, которая будет построена совместно с Россией.Проект ее строительства развивается с 2018 года, когда президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев подписали соответствующее соглашение.В планах у госкорпорации "Росатом" — построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Он должен быть введен в эксплуатацию к 2030 году. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка в Джизакской области.В в начале года российская энергомашиностроительная компания АО "Силовые машины" завершили модернизацию Фархадской гидроэлектростанции (ГЭС) в Сырдарьинской области.Ее мощность увеличена со 114 МВт до 127 МВт. Российская компания полностью заменила изношенное оборудование на условиях "под ключ" на 56,52 миллиона евро.
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шавкат мирзиёев, энергопроекты
Мирзиёев поручил ускорить процедуры для старта крупных энергопроектов
Шавкат Мирзиёев поручил ускорить процесс подписания документов для запуска энергетических проектов с Объединенными Арабскими Эмиратами.
ТАШКЕНТ, 12 июл– Sputnik. Президент Узбекистана во вторник ознакомился с реализацией крупных энергетических проектов, осуществляемых в партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами.
Как сообщает
пресс-служба узбекистанского лидера, глава государства отметил необходимость ускорить подготовительные процедуры для скорейшего начала практических работ.
“Подчеркнута необходимость ускорения процесса подписания необходимых соглашений и документов в целях запуска практической работы по реализации указанных проектов”, — говорится в сообщении.
Речь о пяти крупных энергопроектах, которые реализуются совместно с ОАЭ. Общая их стоимость составляет почти три миллиарда долларов.
Это приватизация и увеличение мощности Талимарджанской ТЭС с компаниями Mubadala и TAQA, строительство ветряной электростанции в Навоийской области и фотоэлектрических станций в Сурхандарьинской, Самаркандской и Джизакской областях с компанией Masdar.
“Говоря о приватизации Талимарджанской ТЭС, президент подчеркнул, что проект должен стать образцом в управлении тепловыми электростанциями республики и эффективном производстве электроэнергии. Проекты, которые будут реализованы в сфере возобновляемой энергетики совместно с Masdar, станут важным шагом к доведению доли зеленой энергетики до 25 процентов к 2030 году”, — отмечается в сообщении.
Помочь Узбекистану довести долю зеленой энергетики до 25 процентов к 2030 году поможет и будущая первая в стране Атомная электростанция, которая будет построена совместно с Россией.
Проект ее строительства развивается с 2018 года, когда президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев подписали соответствующее соглашение.
В планах у госкорпорации "Росатом" — построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Он должен быть введен в эксплуатацию к 2030 году. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка в Джизакской области.
В в начале года российская энергомашиностроительная компания АО "Силовые машины" завершили модернизацию Фархадской гидроэлектростанции (ГЭС) в Сырдарьинской области.
Ее мощность увеличена со 114 МВт до 127 МВт. Российская компания полностью заменила изношенное оборудование на условиях "под ключ" на 56,52 миллиона евро.