https://uz.sputniknews.ru/20220712/mirziyoev-poruchil-uskorit-protsedury-dlya-starta-krupnyx-energoproektov-26129054.html

Мирзиёев поручил ускорить процедуры для старта крупных энергопроектов

Мирзиёев поручил ускорить процедуры для старта крупных энергопроектов

Шавкат Мирзиёев поручил ускорить процесс подписания документов для запуска энергетических проектов с Объединенными Арабскими Эмиратами.

2022-07-12T21:49+0500

2022-07-12T21:49+0500

2022-07-12T21:49+0500

экономика

шавкат мирзиёев

энергопроекты

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ТАШКЕНТ, 12 июл– Sputnik. Президент Узбекистана во вторник ознакомился с реализацией крупных энергетических проектов, осуществляемых в партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами.Как сообщает пресс-служба узбекистанского лидера, глава государства отметил необходимость ускорить подготовительные процедуры для скорейшего начала практических работ.Речь о пяти крупных энергопроектах, которые реализуются совместно с ОАЭ. Общая их стоимость составляет почти три миллиарда долларов.Это приватизация и увеличение мощности Талимарджанской ТЭС с компаниями Mubadala и TAQA, строительство ветряной электростанции в Навоийской области и фотоэлектрических станций в Сурхандарьинской, Самаркандской и Джизакской областях с компанией Masdar.Помочь Узбекистану довести долю зеленой энергетики до 25 процентов к 2030 году поможет и будущая первая в стране Атомная электростанция, которая будет построена совместно с Россией.Проект ее строительства развивается с 2018 года, когда президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев подписали соответствующее соглашение.В планах у госкорпорации "Росатом" — построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Он должен быть введен в эксплуатацию к 2030 году. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка в Джизакской области.В в начале года российская энергомашиностроительная компания АО "Силовые машины" завершили модернизацию Фархадской гидроэлектростанции (ГЭС) в Сырдарьинской области.Ее мощность увеличена со 114 МВт до 127 МВт. Российская компания полностью заменила изношенное оборудование на условиях "под ключ" на 56,52 миллиона евро.

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шавкат мирзиёев, энергопроекты