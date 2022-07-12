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Суд, семья и Интернет: Государство возьмет на себя новые конституционные обязательства
Суд, семья и Интернет: Государство возьмет на себя новые конституционные обязательства
Представители делегации Узбекистана, находящейся с визитом в России, рассказали об изменениях, которые планируется внести в Конституцию республики после всенародного референдума.
2022-07-12T20:21+0500
2022-07-12T20:21+0500
общество
суд
семья
интернет
государство
делегация
узбекистан
конституция
референдум
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ТАШКЕНТ, 12 июл– Sputnik. Норма о гарантиях государства свободы доступа к Интернету пополнит 29 статью действующей Конституции Узбекистана после референдума.Об этом во время круглого стола в Москве рассказал председатель Комитета по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса Илхом Абдуллаев.Он прошел в рамках двухдневного визит в Россию узбекской делегации во главе с и.о. министра иностранных дел республкики Владимиром Норовым. Сейчас, напоминает он, в этой статье речь идет лишь о том, что каждый имеет право искать, хранить, преобразовывать и распространять любую информацию, кроме той, что запрещена законом.Также он рассказал и о предлагаемых изменениях статьи 30. Они связаны с информационной подотчетностью госорганов перед гражданами. Если сейчас предоставлять гражданам информацию, связанную с их правами, обязаны лишь госорганы, общественный объединения и должностные лица, то после того, как изменения будут приняты, к ним добавятся организации и махалли.О предлагаемых изменениях в Основной закон республики также рассказал зампредседателя Комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Шухрат Чуллиев.В частности, он коснулся расширения полномочий Конституционного суда, который возглавляет судебную систему страны. По его словам, речь идет о том, что данный орган будет иметь право рассмотривать жалобы граждан на предмет соответствия тексту закона, который был применен в судебном заседании обычным судом.Он подчеркнул, что принцип несменяемости судей — один из основополагающих принципов независимости судов. Во всем мире судья, начавший рассматривать дело, не может быть сменен законодательной или исполнительной ветвью власти. То есть в деятельность судьи нельзя вмешиваться за исключением законных оснований.Также он остановился на социальных моментах. В частности, в Конституцию планируется внести нормы, касающиеся семьи, как союза между мужчиной и женщиной. Чуллиев отметил, что для это был изучен опыт России, Кыргызстана, Грузии, Армении и Венгрии.В конце мая парламент Узбекистана создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил провести референдум. По решению парламента всенародное обсуждение проекта должно было продлиться по 4 июля включительно, затем законопроект предполагалось вынести на референдум. Однако позже нижняя палата парламента проголосовала за продление срока на десять дней, до 15 июля.Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи Основного закона страны.
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суд, семья, интернет, государство, делегация, узбекистан, конституция, референдум

Суд, семья и Интернет: Государство возьмет на себя новые конституционные обязательства

20:21 12.07.2022
© Sputnik / Владимир АлексеевШухрат Чуллиев - заместитель председателя Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции
Шухрат Чуллиев - заместитель председателя Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2022
© Sputnik / Владимир Алексеев
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Представители делегации Узбекистана, находящейся с визитом в России, рассказали об изменениях, которые планируется внести в Конституцию республики после всенародного референдума.
ТАШКЕНТ, 12 июл– Sputnik. Норма о гарантиях государства свободы доступа к Интернету пополнит 29 статью действующей Конституции Узбекистана после референдума.
Об этом во время круглого стола в Москве рассказал председатель Комитета по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса Илхом Абдуллаев.
Он прошел в рамках двухдневного визит в Россию узбекской делегации во главе с и.о. министра иностранных дел республкики Владимиром Норовым.

“Государство будет гарантировать свободу доступа к Интернету. Это одно из революционных положений. Обеспечить технологический доступ к Интернету по всей территории Узбекистана — достаточно тяжелая вещь”, — сказал Абдуллаев.

© Sputnik / Владимир АлексеевПредседатель Комитета по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса Илхом Абдуллаев
Председатель Комитета по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса Илхом Абдуллаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2022
Председатель Комитета по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса Илхом Абдуллаев
© Sputnik / Владимир Алексеев
Сейчас, напоминает он, в этой статье речь идет лишь о том, что каждый имеет право искать, хранить, преобразовывать и распространять любую информацию, кроме той, что запрещена законом.
Также он рассказал и о предлагаемых изменениях статьи 30. Они связаны с информационной подотчетностью госорганов перед гражданами. Если сейчас предоставлять гражданам информацию, связанную с их правами, обязаны лишь госорганы, общественный объединения и должностные лица, то после того, как изменения будут приняты, к ним добавятся организации и махалли.
“Теперь любая организация, если в ней находится информация, затрагивающая права гражданина, обязана предоставить ему ее. Каждый имеет право на ознакомление с данными, собранными о нем в государственных органах, органах самоуправления граждан, право на требование исправления недостоверных данных, а также на уничтожение данных, собранных незаконным путем или более не имеющих правовых оснований сведений”, — уточнил Абдуллаев.
О предлагаемых изменениях в Основной закон республики также рассказал зампредседателя Комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Шухрат Чуллиев.
В частности, он коснулся расширения полномочий Конституционного суда, который возглавляет судебную систему страны. По его словам, речь идет о том, что данный орган будет иметь право рассмотривать жалобы граждан на предмет соответствия тексту закона, который был применен в судебном заседании обычным судом.
“Более того, когда речь идет о независимости судей, мы хотим внести предложение, что судьи несменяемы и полномочия могут быть приостановлены или прекращены по основанию, установленному законом”, — объяснил Чуллиев.
Он подчеркнул, что принцип несменяемости судей — один из основополагающих принципов независимости судов. Во всем мире судья, начавший рассматривать дело, не может быть сменен законодательной или исполнительной ветвью власти. То есть в деятельность судьи нельзя вмешиваться за исключением законных оснований.
Также он остановился на социальных моментах. В частности, в Конституцию планируется внести нормы, касающиеся семьи, как союза между мужчиной и женщиной. Чуллиев отметил, что для это был изучен опыт России, Кыргызстана, Грузии, Армении и Венгрии.
“Семья, как естественная и основная ячейка общества, это основа сохранения и воспроизводства населения, она находится под особой защитой общества и государства. Брак основывается на свободном согласии и равноправии женщины и мужчины”, — отметил он.
В конце мая парламент Узбекистана создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил провести референдум.
По решению парламента всенародное обсуждение проекта должно было продлиться по 4 июля включительно, затем законопроект предполагалось вынести на референдум.
Однако позже нижняя палата парламента проголосовала за продление срока на десять дней, до 15 июля.
Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи Основного закона страны.
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